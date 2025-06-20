快設鬧鐘 沃爾瑪隱藏折扣時段「最多打五折」

近期各項商品漲價，網紅分享早晨時間到沃爾瑪購物，能買到出清折扣商品，省下高達50%的費用。沃爾瑪示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)

零售巨頭沃爾瑪 （Walmart）向來以實惠商品價格而聞名，但近期總統川普的關稅戰導致多項商品漲價，讓很多人在網路上討論和分享各種精打細算的方法。有網紅分享在特定時段到沃爾瑪消費，可以獲得最多達五折的折扣，且這些折扣適用於最近漲價的商品。

每日郵報（Daily Mail）報導，年僅22歲就創立社群行銷公司Brand Sharks的網紅塞立格（Danny Seliger）常在網路上分享省錢技巧，他最近在TikTok短片中表示，如果選擇早上7點到9點前往沃爾瑪購物，可以獲得最高五折的折扣。

塞立格說，很多人都知道沃爾瑪的商品價格很便宜，但幾乎沒人知道每天都有特定時段可以獲得額外折扣。每天早上，部分沃爾瑪員工負責標記快到期的商品，為下一輪庫存清出空間。

塞立格說，員工會在肉類、奶製品、烘焙食品、即食料理貼上黃色出清貼紙，而這些特價品通常到中午就會賣光，因此一大早就進店購物的消費者能優先挑選，可以省下30到50%不等的費用，而且這項優惠適用於近期價格飆漲的商品。

影片來源：TikTok＠dannyseliger（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

沃爾瑪的商品價格自從川普的關稅戰開打以來就持續劇烈變動，他們在去年關稅戰上路後發出漲價警示，上個月調漲多項商品價格，而在這波漲價潮中，沃爾瑪裁減1500個職位，並投入數十億元翻修650家門市，整修的門市大多位於德州和加州。

沃爾瑪並非唯一在這波關稅戰中漲價的零售商，社群平台Reddit上就有網友分享目標百貨（Target）的商品也在近期大幅漲價，梅西百貨（Macy's）也提高特定商品的價格，並減少對中國供應商的依賴。