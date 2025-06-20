我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛7青少年群毆華裔少女 被控謀殺未遂等重罪

計畫與哈佛大學和解？川普預告：可能下周達協議

快設鬧鐘 沃爾瑪隱藏折扣時段「最多打五折」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期各項商品漲價，網紅分享早晨時間到沃爾瑪購物，能買到出清折扣商品，省下高達50%的費用。沃爾瑪示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)
近期各項商品漲價，網紅分享早晨時間到沃爾瑪購物，能買到出清折扣商品，省下高達50%的費用。沃爾瑪示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)

零售巨頭沃爾瑪（Walmart）向來以實惠商品價格而聞名，但近期總統川普的關稅戰導致多項商品漲價，讓很多人在網路上討論和分享各種精打細算的方法。有網紅分享在特定時段到沃爾瑪消費，可以獲得最多達五折的折扣，且這些折扣適用於最近漲價的商品。

每日郵報（Daily Mail）報導，年僅22歲就創立社群行銷公司Brand Sharks的網紅塞立格（Danny Seliger）常在網路上分享省錢技巧，他最近在TikTok短片中表示，如果選擇早上7點到9點前往沃爾瑪購物，可以獲得最高五折的折扣。

塞立格說，很多人都知道沃爾瑪的商品價格很便宜，但幾乎沒人知道每天都有特定時段可以獲得額外折扣。每天早上，部分沃爾瑪員工負責標記快到期的商品，為下一輪庫存清出空間。

塞立格說，員工會在肉類、奶製品、烘焙食品、即食料理貼上黃色出清貼紙，而這些特價品通常到中午就會賣光，因此一大早就進店購物的消費者能優先挑選，可以省下30到50%不等的費用，而且這項優惠適用於近期價格飆漲的商品。

@dannyseliger

Want 50% off groceries at Walmart? Set your alarm for this secret markdown window! Follow @professordanny for more! #dealhacks #walmartsaving #moneytricks #dannyseliger

♬ original sound - Danny Seliger - Danny Seliger

影片來源：TikTok＠dannyseliger（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

沃爾瑪的商品價格自從川普的關稅戰開打以來就持續劇烈變動，他們在去年關稅戰上路後發出漲價警示，上個月調漲多項商品價格，而在這波漲價潮中，沃爾瑪裁減1500個職位，並投入數十億元翻修650家門市，整修的門市大多位於德州和加州。

沃爾瑪並非唯一在這波關稅戰中漲價的零售商，社群平台Reddit上就有網友分享目標百貨（Target）的商品也在近期大幅漲價，梅西百貨（Macy's）也提高特定商品的價格，並減少對中國供應商的依賴。

沃爾瑪

上一則

他帶娃在迪士尼吃「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

延伸閱讀

人多到像近身肉搏 避免這兩時段去沃爾瑪採買

人多到像近身肉搏 避免這兩時段去沃爾瑪採買
經理以外最高時薪是他 沃爾瑪這個職缺時薪可達24元

經理以外最高時薪是他 沃爾瑪這個職缺時薪可達24元
肯德基附餐評比 馬鈴薯泥和比司吉居首、這一道別浪費錢了

肯德基附餐評比 馬鈴薯泥和比司吉居首、這一道別浪費錢了
太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳

太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳

熱門新聞

汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

2025-06-13 21:35
澳洲消費者團體CHOICE在12日公布市售20款防曬用品實測調查，高達80%未達到標榜SPF防護力。(取材自CHOICE官網)

澳調查曝80%知名防曬用品未達標 防曬係數僅這4牌過關

2025-06-12 00:50
四星座天生好命，如同手捧「金飯碗」般幸福過一生。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

2025-06-13 22:45
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

2025-06-11 21:35
主廚說中午和晚上6點去超市，買到最新鮮烤雞的機會最大。超市購物示意圖，和本新聞無關。 (路透)

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

2025-06-15 07:35
4生肖本月運勢爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AlphaTradeZone）

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

2025-06-14 23:00

超人氣

更多 >
演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」
4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶
2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？