2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

「搜狐」統計「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」。左為白敬亭、右為李昀銳。（取材自微博）

2025上半年陸劇熱潮不斷，多部甜寵、古裝、奇幻題材劇集掀起追劇熱潮，也帶動男主角們的粉絲數直線飆升。近期「搜狐」統計整理出「2025上半年劇男主微博 漲粉量TOP10」，其中「白月梵星」敖瑞鵬憑藉雙重身分角色吸粉破百萬奪下冠軍，「折腰」劉宇寧 則以強勢梟雄角色位居第二，讓不少劇迷驚呼榜單變動幅度超乎預期。

榜單中第六至第十名深具潛力，在今年展現強勁吸粉力。分別是李昀銳憑藉「致1999年的自己」中暖心學霸「肖涵」角色，與「九重紫」熱度延續，漲粉31.72萬。李現 則以「國色芳華」中表面貪官實則心善的「蔣長揚」獲得好評，展現反差萌魅力，漲粉同樣31.72萬。林一在「嘘，國王在冬眠」中飾演冷酷又暖男的單崇，搭檔虞書欣大受歡迎，漲粉29.81萬。辛云來則靠「雁回時」傅云夕一角成功出圈，形象深情謀略，漲粉27.92萬。而余承恩以小品劇「漫城」中漫畫家「蘇言成」穩步成長，漲粉27.32萬。

第五名：張凌赫「愛你」飾演何蘇葉 — 漲粉36.45萬

張凌赫以「愛你」中的溫柔醫師形象再度出圈。他所飾演的何蘇葉，是一位溫文儒雅、體貼入微的中醫師，沒有傳統甜寵劇中「霸總」的強勢，反而展現出柔和細膩的戀愛引導力，被觀眾譽為「神仙男友」。

劇中張凌赫的白袍造型與無框眼鏡形象帥氣加分，讓粉絲大呼「想掛號中醫科」，吸粉力驚人。此外，他接下來還有多部大製作作品待播，前景令人期待。

張凌赫漲粉36.45萬。(取材自微博)

第四名：白敬亭「難哄」飾演桑延 — 漲粉40.83萬

白敬亭在「難哄」中飾演的桑延，是一個外冷內熱的深情系男主。他與溫以凡的感情線被稱為神仙戀愛，全劇充滿粉紅泡泡，讓粉絲直呼「甜到窒息」。桑延一角設定為傲嬌但專情，白敬亭以成熟又細膩的演技詮釋角色的多面性，成功擄獲觀眾芳心。

本就擁有「開端」、「卿卿日常」等作品累積的高人氣，「難哄」的播出讓白敬亭人氣再度爆發，證明他在甜寵劇領域的強大號召力。

白敬亭(右)漲粉40.83萬。(取材自微博)

第三名：王安宇「值得愛」飾演周水 — 漲粉41.41萬

王安宇憑藉「值得愛」中周水一角進入榜單前三，角色設定為才氣洋溢卻有些孤傲的文藝青年。他與女主角的戀情因誤會而分開，18年後重逢的情節增添情感厚度，劇情既現實又充滿浪漫情懷。

王安宇的演技細膩，將周水的倔強與溫柔兼容表現，令人印象深刻。搭檔王玉雯的CP組合也頗具火花，使該劇話題性持續攀升，助推王安宇的人氣水漲船高。

王安宇漲粉41.41萬。(取材自微博)

第二名：劉宇寧「折腰」飾演魏劭 — 漲粉76.05萬

劉宇寧在「折腰」中的亮眼演出，讓他一舉登上漲粉榜亞軍。他飾演的魏劭是個歷經家族滅門悲劇、性格因而轉變的戰場枭雄。劇中角色兼具霸氣與溫柔，內斂又富有情感層次，讓觀眾對這位「外冷內熱」的男主角產生極高共鳴。

特別是在遇見女主小喬後，魏劭由不婚的堅決到甘願成為「妻奴」，角色心境變化被劉宇寧演繹得淋漓盡致。加上他戲外個性真誠風趣，也成功吸引了更多劇外粉絲追隨。

劉宇寧漲粉76.05萬。(取材自微博)

冠軍：敖瑞鵬「白月梵星」飾演梵樾／天啟 — 漲粉130.46萬

在2025上半年劇男主中，敖瑞鵬可說是一匹黑馬。他主演的奇幻劇「白月梵星」熱度不斷攀升，不僅在微博、抖音皆取得亮眼數據，敖瑞鵬本人也因該劇漲粉超過百萬，成功登頂榜首。他在劇中一人分飾兩角：妖王「梵樾」與人族王者「天啟」，劇情設定強烈、角色反差鮮明，使他圈粉無數。

特別是「梵樾」這一角色，從起初為達目的而心機深沉，到最終深陷愛情、真情流露，讓觀眾大呼精彩。搭檔白鹿飾演的白爍火花十足，讓這對CP成為劇迷熱議話題。敖瑞鵬的表現也讓人重新認識他的可塑性與星味。