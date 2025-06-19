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夏至防心火太旺影響心神 中醫教你養生這樣吃、這樣按

記者沈能元／台北即時報導
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中醫師周宗翰說，夏季五行屬火，對應人體的「心」，心主神明，也就是主宰著人體的精神意識思維活動，因此，夏至時節應特別注重維護心神，防止心火過旺、心氣耗損，而適量食用苦味可以入心、降火氣，如苦瓜、芹菜等。（本報資料照片）
中醫師周宗翰說，夏季五行屬火，對應人體的「心」，心主神明，也就是主宰著人體的精神意識思維活動，因此，夏至時節應特別注重維護心神，防止心火過旺、心氣耗損，而適量食用苦味可以入心、降火氣，如苦瓜、芹菜等。（本報資料照片）

近期天氣逐漸炎熱，夏至時節於21日報到，陽光直射北回歸線，北半球接受的光線最多，晝長夜短，是一年之中白晝最長、夜晚最短的時候。中醫認為，這是一年中陽氣最旺盛的時刻，陰氣初生之際，人體內的陰陽也相應變化，所謂「陽極陰生」。

頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，夏至雖然是白天最長的時刻，但還不是天氣最熱的時刻，北半球的夏天要到小暑、大暑時，氣溫才會升到最高點。此時台灣的梅雨季已結束，6月中旬颱風季也緊接著來臨。

夏至有關的有趣台灣民間俗諺「愛呷不愛去。」以台語來唸，生動的表達氣候悶熱，人們懶得外出吃飯。夏季五行屬火，對應人體的「心」。心主神明，也就是主宰著人體的精神意識思維活動，因此，夏至時節應特別注重維護心神，防止心火過旺、心氣耗損。

周宗翰說，頭是諸陽之會，頭頂有大量的血管、神經通過，隨時按摩百會穴四周，有助於恢復精力、化解身體疲勞、預防頭暈、促進新陳代謝，尤其因為天氣炎熱，耗損過多津液導致頭目神昏時，先靜下來按壓百會穴5至10分鐘，調整呼吸配服適量溫水。

「百會穴」屬督脈，位於頭頂正中央，從兩耳到頭頂畫一條線，再從兩眉中央往頭頂畫一條線，兩條線的交接點就是百會穴。具有助眠、安神、緩解疲勞、調整自律神經平衡及改善氣血循環等功效。

夏至時節陽氣達頂點，氣溫逐漸升高，人體水分流失加快，許多人容易出現口乾、咽燥、心煩易怒、睡眠不安等症狀。周宗翰表示，這是心火偏旺、陰津不足所致，尤其是熬夜、壓力大、嗜食辛辣者更為明顯。此時應多攝取滋陰生津、清熱潤燥的食材與茶飲，幫助身體調節陰陽平衡。

周宗翰建議，緩解口乾的食養，以滋陰潤喉的食物，如雪梨、百合、蓮藕、木耳、枇杷、蜂蜜（不過量）、麥門冬、沙參、天花粉、黨參、西洋參、百合，選2至3種中藥材各5克，700cc熱水沖泡茶飲，放涼後飲用。

若是心火旺盛引起的口破、心煩、睡臥不寧，可以喝百合蓮子心茶，以百合10克、蓮子心3克，懷孕者請先諮詢中醫師，勿自行飲用，同時應避免加重口乾的食物，如少吃炸物、辣味、甜食，避免加重火氣與耗損陰液。

舒緩口乾時，可以按壓穴位，包括少商穴（拇指外側指甲角0.1吋處），可以清肺熱、利咽喉；照海穴（足內側，內踝尖下方凹陷處），可以養陰清熱、生津潤燥；內關穴可以調和心氣，幫助穩定情緒與減緩焦躁口渴。

周宗翰說，夏至口乾明顯者，除了飲食與穴位調理，也建議調整生活節奏、少熬夜、多補水，讓身體有機會回復陰液生機。苦入心，應維護陰液，適量食用苦味可以入心、降火氣，如苦瓜、芹菜等。

周宗翰提醒，夏至養心，可以多食用當季水分多的蔬菜，包括空心菜、茄子、菜豆；瓜果類，如冬瓜、絲瓜、苦瓜、瓠瓜等搭配生薑。此外水果甜度高應少量：荔枝、芒果、鳳梨、西瓜、香瓜、哈蜜瓜、葡萄等，因糖分高容易滋膩、生痰濕，且瓜類水果屬於寒性，過食容易阻礙消化機能，寒濕中阻、腹滿脹氣。

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