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錯過替哥哥換位機會…印航空難唯一「奇蹟」倖存者飽受折磨

編譯周辰陽／即時報導
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印度航空171號班機空難的唯一倖存者維斯瓦什庫馬爾（中）118日為同班機罹難的哥哥送行。(路透)
印度航空171號班機空難的唯一倖存者維斯瓦什庫馬爾（中）118日為同班機罹難的哥哥送行。(路透)

印度航空171號班機空難的唯一倖存者維斯瓦什庫馬爾（Vishwashkumar Ramesh）17日出院，雖然臉上和手臂還纏著繃帶，仍在隔天為同班機罹難的哥哥送行。他接受太陽報全球獨家專訪時表示，雖然自己奇蹟生還，卻會因錯過替哥哥換位的機會而終身內疚。

BBC報導，維斯瓦什庫馬爾的哥哥阿杰（Ajay Kumar Ramesh）同樣搭乘了AI 171航班，但不幸罹難。情緒激動的維斯瓦什庫馬爾成為抬著覆滿鮮花的棺木，將哥哥送往印度西部沿海城鎮迪烏（Diu）火葬場的送靈者之一。

維斯瓦什庫馬爾將靈柩扛在右上，身穿藍色紗麗的母親則與其他哀悼者緩步同行。儘管降下傾盆大雨，仍有多位鎮民冒雨出席告別式。該鎮在這起空難中共有14人罹難。

至今仍無人確切知道維斯瓦什庫馬爾如何逃過一劫，現場的一名急救人員告訴BBC，他甚至曾試圖回到燃燒的飛機上尋找哥哥。維斯瓦什庫馬爾奇蹟生還後首度公開露面，接受太陽報專訪時坦言：「這真是個奇蹟。」

儘管維斯瓦什庫馬爾願意分享康復狀況，卻也坦言內心對阿杰罹難一事充滿愧疚。他原本想在緊急出口旁的第11排安排兩個相鄰座位，但等到選位時，部分座位已被其他乘客選走，兄弟倆只好分開。坐在11A的維斯瓦什庫馬爾倖免於難，坐在走道另一側11J的阿杰則不幸罹難。

維斯瓦什庫馬爾如今正飽受倖存者內疚的折磨：「如果我們坐在一起，也許我們倆都能活下來。我當時想選兩個相鄰的座位，但有人已經選了一個，不然我和阿杰就能並肩而坐，可是我親眼看著哥哥離世，所以現在我不斷在想：『為什麼我救不了我的哥哥？』」

維斯瓦什庫馬爾說：「我能活下來真的是奇蹟，雖然身體沒大礙，但沒能救到阿杰，我感到非常痛苦。」他情緒激動地告訴身旁朋友：「我真希望自己沒有活下來。」

印度 中共 AI

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