13種花卉蔬菜適合在6月栽種 可以吃也可讓花園賞心悅目

園藝專家推薦六月可以栽種包括小黃瓜、甜玉米、天竺葵、萬壽菊等花卉蔬菜。露台上的天竺葵示意圖。（取材自pexels.com@Valeska Huyskens）

想要有一個美麗的夏日花園或菜園但至今還沒有動作也來得及，Parade Home & Garden報導，園藝 計劃應用程式Seedtime的園藝專家漢默德（Luke Hammond）推薦適合在氣候溫暖且穩定的六月種植的七種蔬菜和六種花。

蔬菜類：

1. 番茄

園藝公司Gardenuity的創辦人萊蒂爾（Donna Letier）非常喜歡在六月種番茄，她說番茄很愛六月的溫暖，在容器或土地都能長得很好，她最喜歡在六月種的品種是Early Girl和黃色櫻桃番茄Patio Choice。漢默德說可以挑選早熟的品種並用木樁或支架支撐果實纍纍的植物。

2. 甜椒

萊蒂爾也喜歡在六月種甜椒，她說甜椒也喜歡六月溫暖的天氣，她偏好種吃起來甜的和辣的各式品種，那些品種很會結果，不但讓庭院有各種顏色很繽紛，也讓夏日餐點更豐富。

3. 櫛瓜

天然香草品牌The Naked Botanical負責人哈克曼（Anna Hackman）說最好在六月的首兩周種下櫛瓜，因為櫛瓜很喜歡六月的氣候，發芽很快，所以可以盡早種下，如此就能有很棒的收成。哈克曼說，她不會晚於六月中種下櫛瓜，播種前要先確認種子包裝袋上的發芽日期，確保能在初霜前收成。

4. 抱子甘藍

漢默德說，抱子甘藍生長期很長，從播種到收成需要很久的時間，六月時在室內種下最適合。

5. 甜玉米

漢默德說，甜玉米需要溫暖的氣候和長時間日照才能長出飽滿的玉米穗，而為了提高授粉率，他建議以塊狀為單位種植而非種植成排，並在開花期給予肥沃的土壤和充足的水分。

6. 小黃瓜

小黃瓜是生長快速的植物，若早點種下就會大豐收。漢默德說，小黃瓜很適合溫暖的土壤和晝長夜短的日子，六月時種植會生長快速，特別是施用大量堆肥和持續澆水的情況下。

園藝專家推薦六月可以栽種小黃瓜。示意圖。（取材自pexels.com@Kampus Production）

7. 南瓜

南瓜也很適合在六月栽種，漢默德說這個時間點種植的好處是能夠幫助對抗花園裡所有討厭的害蟲，如果想在十月收成南瓜和其他冬季存糧作物，六月就是最好的時間點。

花卉類：

1. 金蓮花（Nasturtiums）

萊蒂爾說沒有什麼比在花園裡栽種金蓮花更迷人，金蓮花很適合在六月時種，它們在陽光充足的情況下茁壯生長。

2. 天竺葵（Geraniums）

天竺葵是夏天的人氣栽種品種，也很適合在六月時種，萊蒂爾說它們用途廣泛，很適合種在露台的盆栽中，為露台增添魅力。

3. 百日菊（Zinnias）

花卉供應商Bouquet Box 創辦人席克斯（Courtney Sixx）說喜歡陽光照射的百日菊是六月一定要栽種的清單之一，生長快速、喜歡引人注目，各種顏色都讓人賞心悅目。

席克斯說，百日菊的最佳栽種環境是陽光充足且空間夠大的地方，它們才有呼吸空間，不需移植，直接種在土裡，越修剪開越多花。

萊蒂爾說，百日菊顏色明亮，對授粉昆蟲友善，因此若種百日菊，會常看到蜜蜂和蝴蝶造訪自家花園。

4. 萬壽菊（Marigolds）

席克斯說，萬壽菊很喜歡溫暖的土壤，需要時常修剪枯萎的花朵才能長得更好，但一旦開花，庭院立刻被點亮。

萊蒂爾說，萬壽菊是天然的驅蟲劑，鹿也會盡量避開萬壽菊，因為這種花氣味強烈，嘗起來有苦味。

園藝專家推薦六月可以栽種萬壽菊。示意圖。（取材自pexels.com@GM Rajib）

5. 波斯菊（Cosmos）

波斯菊很好種，很適合在六月中種植。席克斯說往土裡播種後澆水到發芽，就可以讓它們自己生長了，它們不需要太多照顧，也不用肥沃的土壤，只要有陽光和足夠空間它們就能恣意生長。

6. 雞冠花（Celosia）

雞冠花以獨特的花型聞名，很適合在六月栽種。席克斯說，雞冠花可以種在花盆或花境中，耐高溫，做成乾燥花也很漂亮。