2025上半年熱播劇最好看前十 「臨江仙」亞軍、第一名真精彩不意外

上半年前十名好看陸劇榜單出爐。（取材自搜狐）

2025年上半年陸劇百花齊放，從甜寵現偶到古裝權謀，各類型作品接連推出，引發熱烈討論。「搜狐」整理網友於微博票選「2025上半年最好看的熱門劇TOP10」，由楊紫 與李現 主演的「國色芳華 」奪冠，以高質感劇本與唐風美學廣受好評；白鹿 主演的「臨江仙」雖評價兩極，但憑藉狗血劇情與仙俠題材衝上第二；肖戰 的「藏海傳」則穩居第三。以下為前五名劇集亮點解析，第六至第十名亦有不少話題之作，值得關注。

本次榜單第6至第10名分別為「無憂渡」、「仙台有樹」、「難哄」、「白色橄欖樹」與「淮水竹亭」。其中任嘉倫與宋祖兒的「無憂渡」以中式志怪題材脫穎而出，獲得豆瓣高分7.5；「仙台有樹」則靠反轉師徒情感設定贏得劇迷青睞。白敬亭主演的甜寵劇「難哄」雖評價兩極，但話題與人氣皆居高不下；「白色橄欖樹」與「淮水竹亭」則在虐戀與群像劇情中展現角色魅力，累積穩定粉絲基礎。

第5名：「折腰」——節奏明快、CP感爆棚的古裝愛情劇

劉宇寧與宋祖兒主演的「折腰」拿下第五名，自開播以來便迅速吸引觀眾目光。劇情講述亂世中魏劭與仇家千金喬蠻先婚後愛的故事，從敵對到相戀，過程充滿情感拉扯與矛盾交錯。

該劇節奏快、開局強，第一集就設下強勁吸引力。男女主選角恰到好處，劉宇寧詮釋的枭雄氣場十足，宋祖兒則以古裝造型驚艷亮相。兩人互動自然，CP感滿分，使「折腰」成為熱度與話題兼具的代表作。

劉宇寧(右)、宋祖兒主演的古裝權謀劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

第4名：「九重紫」——古典宅鬥佳作，畫面與劇情雙在線

重生宅鬥題材的「九重紫」排名第四，由孟子義與李昀銳主演，憑藉高顏值演員與唯美攝影風格廣受好評。該劇從女主窦昭重生後對抗繼母、捍衛家產出發，展開一連串宅鬥與復仇情節。

與男主宋墨的相識相知更加入浪漫元素，兩人CP感十足。「九重紫」在一眾宅鬥劇中脫穎而出，不僅製作細緻，劇本也融合家國與個人命運，成功成為豆瓣高分熱門劇之一。

孟子義(右)、李昀銳在「九重紫」中先婚後愛。(愛爾達電視提供)

第3名：「藏海傳」——肖戰領銜的權謀復仇之路

肖戰主演的「藏海傳」成功取得第三名，是本年度古裝權謀類型代表作。故事講述男主藏海自幼家族被滅，化名潛伏回朝堂展開復仇計畫，融合了探墓冒險與朝政鬥爭雙主線，劇情節奏明快且富有懸念。

本劇與「盜墓筆記」宇宙有深度聯動，彩蛋頻出，收視與口碑皆穩定上揚。劇末成功填坑未爛尾，讓觀眾對劇情的完整性讚譽有加。肖戰的表現再度證明其大男主扛劇能力。

藏海傳。（取材自微博）

第2名：「臨江仙」——三婚三離的仙俠虐戀話題滿點

白鹿與曾舜晞主演的「臨江仙」位列第二，該劇以仙俠為題材，講述花如月與白九思之間三婚三離、誤會重重的虐戀故事。雖然首播時因造型與畫面質感引發批評，但憑藉強情節、替身梗、相愛相殺等狗血元素，迅速抓住劇迷眼球。

劇中李青月與白九思的感情糾葛層層堆疊，劇情雖誇張但張力十足，是那種「越狗血越上頭」的代表作。白鹿與曾舜晞的互動化學效應不俗，使該劇即便爭議不斷仍成功爆紅。

由白鹿（右）、曾舜晞主演的「臨江仙」劇情創新。（取材自微博）

第1名：「國色芳華」——大女主逆襲與商戰戲完美融合

楊紫與李現再度合體主演的「國色芳華」，成功拿下2025上半年最好看陸劇冠軍，豆瓣高分達7.8。該劇以盛唐為背景，講述女主何惟芳逃離失敗婚姻後，靠著種花創業重拾人生主控權。劇情節奏緊湊，商戰、愛情兩條線交錯發展，劇本紮實且情感飽滿。

李現飾演的「天下第一貪官」蔣長揚與楊紫搭檔默契十足，兩人CP感延續「親愛的，熱愛的」的高人氣。此外，本劇製作細節講究，服化道呈現唐風美學，堪稱今年古偶標竿，第二季「錦繡芳華」也讓粉絲引頸期盼。