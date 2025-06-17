義遊客為拍照 坐毀「水晶梵谷椅」還裝沒事 館方怒公布畫面

一名遊客為了拍照，導致「梵谷椅」受損。(取材自Instagram@palazzomaffeiverona）

義大利 馬菲宮（Palazzo Maffei）博物館發生一起遊客破壞藝術品事件。一名男遊客為拍照，假裝坐在裝飾有數百顆施華洛世奇水晶椅上，結果疑似滑倒，人摔到椅子上，當場壓壞作品。這對情侶竟默默離場，沒通知館方。

「每個博物館最怕的惡夢，真的發生了。」館方在社群平台上分享監視器畫面時這麼表示。

根據館方說法，這對情侶在椅子毀損後直接離開。馬菲宮也已聯絡當地警方，目前尚未確認兩人的身分。根據BBC報導，事件發生在4月，但博物館直到最近才公開影片，目的是想藉此喚起大眾對藝術品保護的重視。

「有時候人們為了拍張照片，理智就不見了，根本沒想到後果。」館長卡隆（Vanessa Carlon）說，「這當然是意外，但兩人什麼話都沒說就離開——這就不是單純的意外了。」

這個取名為「梵谷椅」（Van Gogh's Chair）的作品，由藝術家尼可拉・波拉（Nicola Bolla）所創作，椅子有數百顆施華洛世奇水晶，乍看很堅固，實際上內部結構大多是中空的。

雖然「梵谷椅」的兩條椅腳被壓斷，不過博物館已經成功修復，目前椅子也重新回到展場。館方說，希望這起事件能讓更多人開始重視藝術品的價值與尊重。