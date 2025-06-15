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毛骨悚然巧合 曝11A是飛機上「最安全座位」？航空專家這樣說

中國新聞組／即時報導
印航空難示意圖
印航空難示意圖

成都商報旗下新媒體「紅星新聞」報導，泰國著名歌手詹姆斯（James Ruangsak Loychusak）近日在社交媒體發文稱，對印度航空墜機事件中唯一倖存者所坐的座位號深感震驚，因為這正是他在27年前空難中所坐的位置—11A。

報導稱，1998年12月11日，泰國一航班從曼谷飛往素叻他尼，飛機在降落時失速墜毀在一片橡膠林中，造成101人罹難，僅31人生還，詹姆斯就是倖存者之一。雖然他自己已不記得登機證上的具體資料，但他表示，多份當年報紙都清楚寫著他所坐的位置。

當地時間6月12日下午，一架從印度飛往英國的印度航空公司波音787-8型客機在起飛後不久墜毀。據報導，目前墜機事故遇難人數已增至279人，僅一名乘客倖存。遇難者包括241名機上人員和38名地面人員。

「印度斯坦時報」指出，這名唯一的倖存者、現年40歲的拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）是一名印裔英籍公民，當時坐在該飛機11A座位。

難道「11A」真的是飛機上最安全的座位？對此，北京航空航天大學航空專家、「航空知識」主編王亞男表示，「其實我覺得不存在（所謂最安全的座位）。」

王亞男指出，坐飛機所謂的「安全位置」，其實是基於理想情況下的緊急降落，但大部分空難未必是理想狀態，它可能都是在極複雜的環境中，比如說丘陵山地，甚至在建築物密布的環境中這種情況下，這跟座椅的位置就沒有太大的關聯性。唯一能做的自救措施是：牢記逃生艙門位置，發生事故時迅速撤離，別貪戀行李。

報導稱，搭機「坐哪兒更安全」一直是有爭議的話題。有研究表明，逃生可能性最大的座位是對著緊急出口的那排座位和緊急出口前面及後面的一排座位；最危險的座位是距離緊急出口6排和更遠的座位。

但相比選擇座位，更實際的避險策略是嚴格遵守飛行安全規則。如，不攜帶易燃易爆品、超標鋰電池等；登機後認真對待各種安全提示，仔細觀看機上安全示範，熟悉氧氣面罩、救生衣的位置和使用方法等。

此外，如遇到緊急情況飛機迫降、乘客需撤離機艙時，應迅速摘掉身上的眼鏡、胸針、耳機等尖、硬物品，防止落地時受戳傷，也防止在逃離機艙時戳破逃生滑梯，影響逃生速度。同時，應迅速去除絲巾、領帶等可能導致窒息的物品。

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