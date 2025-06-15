真人版「馴龍高手」打敗「史迪奇」北美票房一騎絕塵

真人版「馴龍高手」劇照。（美聯社）

真人版「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）首映連奪北美單日票房冠軍，並以絕對優勢在最新一期北美周末票房排行榜上一騎絕塵。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月15日的電影市場數據，19部影片北美周末票房（6月13日至15日）報收約1.51億美元，較前一周末增加逾34%，北美周末票房連續5個統計周期保持在1億美元之上。奇幻冒險動作片「馴龍高手」是此輪漲勢的主要動力，以約8370萬美元首映周末票房登上北美周末票房榜首。

夢工廠奇幻冒險動畫電影「馴龍高手」系列於2010年面世，三部作品均獲奧斯卡獎 、美國電影電視金球獎 、動畫安妮獎最佳動畫長片提名，並兩次奪得安妮獎最佳動畫長片、一次奪得美國電影電視金球獎最佳動畫長片等獎項。

真人版「馴龍高手」劇照。（美聯社）

今年6月13日亮相的真人版「馴龍高手」首映票房刷新該系列最好成績。其開畫反響亦可圈可點，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.1、MTC評分61、爛番茄新鮮度77%（179評），CinemaScore打分為A。有觀影者稱，該片尊重原作且視效更為壯觀，堪稱好萊塢經典動畫電影真人版的「範本」。

同日上映的另一部新片「天作之合」（Materialists）以約1200萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。這部愛情喜劇片由達珂塔強生（Dakota Johnson）、克里斯伊凡（Chris Evans）主演，獲IMDb評分7.0、MTC評分70、爛番茄新鮮度86%（142評），CinemaScore打分為B－。

「天作之合」劇照。（美聯社）

受新片衝擊和放映影院數量減少影響，今年北美周末票房第二個三連冠得主「星際寶貝：史迪奇」（Lilo& Stitch）此番以約1550萬美元退居本輪排名次席。這部奇幻冒險喜劇片北美票房現約3.66億美元、全球票房約8.58億美元，在2025年迄今北美和全球票房總排行榜上分別位居亞軍和季軍，排名均已逼近「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）。

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演的冒險動作片「不可能的任務：最終清算」（Mission：Impossible－The Final Reckoning）則以約1030萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。其北美票房現約1.66億美元，全球票房突破5億美元。

此外，隨著放映影院從兩位數增至四位數，奇幻劇情片「查克的一生」（The Life of Chuck）周末票房大漲854.8%，以約214萬美元從上期榜單第19名躍升本輪排名第9位，獲IMDb評分7.6、MTC評分68、爛番茄新鮮度82%（175評）。