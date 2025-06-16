我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

以為被整 主持人節目中遭診斷「罹癌」驚恐表情直播放送

TVBS新聞網／編輯游舒婷報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名主持人直播中請醫師看診，結果在直播中被診斷出罹癌；示意圖。（圖／123RF）
一名主持人直播中請醫師看診，結果在直播中被診斷出罹癌；示意圖。（圖／123RF）

美國一檔節目邀請皮膚科專家跟觀眾傳達有關皮膚健康的相關知識，沒想到主持人在節目中，當場被皮膚科專家診斷有皮膚癌，讓他相當震驚，當下真實的表情也透過節目直播呈現給觀眾，在網路上引起熱議。

根據福斯新聞報導，節目《Good Day Philadelphia》在直播中邀請到賓夕法尼亞大學塔拉米勒黑色素瘤中心（Tara Miller Melanoma Center）的皮膚科醫師喬安娜·沃克（Dr. Joanna Walker）進行一段有關皮膚保養的訪談，直播當中，主持人邁克·傑里克（Mike Jerrick）請醫師檢查了自己手上的一個斑點，沒想到，醫師當場診斷邁克罹患了皮膚癌。

➤➤➤影片可以點這裡

當時，兩人正在討論檢查皮膚、預防皮膚癌的重要性，醫師當場檢查了邁克右手肘的一個斑點，當場診斷是一種常見的基底細胞癌（basal cell carcinoma），這個診斷結果讓主持人相當意外。不過，事後醫師也說明，基底細胞癌是一種「生長速度非常緩慢」的皮膚癌，一般不太會擴散到身體其他部位，如果早期發現，是有機會可以根治的。

這個診斷結果也透過直播放送給觀眾，節目片段在網路上引起熱烈討論。主持人邁克事後接受訪問時也說，這個診斷結果對他來說相當驚訝，他也馬上安排了門診要處理自己手上的斑點。邁克透過自己的經驗呼籲，如果發現身上有類似斑點或皮膚變化的人，一定要記得去檢查，可以及時治療。

以為被整！主持人節目中遭診斷「罹癌」驚恐表情直播放送

TVBS新聞網

上一則

4星座「不內耗」內核強大 牡羊充滿自信、他不畏流言蜚語

熱門新聞

汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

2025-06-09 19:35
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

2025-06-11 21:35
汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

2025-06-13 21:35
澳洲消費者團體CHOICE在12日公布市售20款防曬用品實測調查，高達80%未達到標榜SPF防護力。(取材自CHOICE官網)

澳調查曝80%知名防曬用品未達標 防曬係數僅這4牌過關

2025-06-12 00:50
四生肖個性無私。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

2025-06-12 22:50
三星座顏值高因此擁有好人緣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

2025-06-08 23:00

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行