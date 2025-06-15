新娘太美 巴西新郎還沒說「我願意」就癱軟昏倒

巴西一名男子在婚禮當天因太過緊張，竟在壇前暈倒。示意圖。(圖／123RF)

婚禮對許多人來說是人生中最重要的一天，巴西 一名男子在婚禮當天因太過緊張，竟在壇前暈倒，畫面被錄下並流傳於社群媒體 ，短時間內獲得百萬觀看。而他事後也坦承當下的緊張情緒，並說新娘太美麗也是造成他昏倒的原因之一。

每日郵報報導，這名昏倒的新郎是23歲的古斯塔沃 (Gustavo Schmitz)，他7日與25歲的未婚妻帕梅拉(Pamela Berto Schmitz) 在婚禮壇前交換誓言。正當彼此等著要說「我願意」時，古斯塔沃突然搖晃起來並向後倒下，神父趕忙衝上前去搶救他。

賓客也立刻趕到新郎身邊，幸好新郎的一位醫師朋友及時伸出援手，才使婚禮繼續進行。事後，古斯塔沃將暈厥歸咎於婚禮當天的緊張情緒，以及在祭壇上看到美麗新娘太激動。

古斯塔沃在接受巴西新聞媒體《NSC》採訪表示：「我受焦慮症所苦，我正在服用藥物。」「然後，再加上匆忙，白天幾乎什麼都沒吃，而且主要是看到我的未婚妻看起來那麼漂亮。」

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影片在短時間內累積數百萬觀看，促使這對愛侶出面回應。帕梅拉在臉書上發文：「我們很好，已經結婚也很幸福，當時只是受到了一場驚嚇。」古斯塔沃還說，他自己完全不記得當下情況，是帕梅拉提醒他曾在祭壇上提到自己不太舒服。

不過帕梅拉當時並未多加留意，坦言因為古斯塔沃平常就是個惡作劇慣犯。這位新郎還曾開玩笑說：「如果不惹點事，我根本不會出門。」

新娘太美 新郎還沒說「我願意」就癱軟昏倒

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