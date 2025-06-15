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2嫌闖邱吉爾出生地 5分鐘偷走379萬「18K金馬桶」 下場曝光

TVBS新聞網／編輯劉哲琪報導
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義大利藝術家卡特蘭的作品，黃金馬桶於2019年遭竊。(美聯社)
義大利藝術家卡特蘭的作品，黃金馬桶於2019年遭竊。(美聯社)

英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的出生地布倫海姆宮，2019年發生一起價值破億的18K金打造「黃金馬桶」竊案。兩名竊賊破壞歷史建築，僅花約5分鐘就將馬桶偷走。兩人落網後，近日分別被判處4年和2年3個月的有期徒刑，但黃金馬桶至今仍未尋回。

法新社報導，這起事件發生在2019年9月，地點位於牛津郡附近的布倫海姆宮，當時正展出義大利藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）的作品。這座全金馬桶重達98公斤，使用20公斤的黃金製成，被命名為「美國」，可實際作為馬桶使用，價值約280萬英鎊（約379萬美元）。

布倫海姆宮於2019年9月14日晚間舉行展覽開幕派對後，兩名男子希恩（James Sheen）和瓊斯（Michael Jones）使用槌子犯案，僅花約五分鐘左右就竊走馬桶。

檢察官指出，這件作品很可能在遭竊不久就被分解或熔化出售。據了解，希恩在2019年9月將約20公斤的黃金帶到伯明罕珠寶區，以每公斤26000英鎊的價格出售，賺進52萬英鎊。

現年40歲的希恩除了這起竊案外，還涉及一連串其他犯行，包括博物館盜竊案和襲擊自動提款機等，目前已因其他罪名被判處19年徒刑。

花5分鐘偷走上億「18K金馬桶」分解變賣 2嫌下場曝

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