觀光業逃得逃第一慘 美國人最想換工作產業TOP5

愈來愈多美國人換工作時不只是換公司，也轉換跑道。求職示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@ Van Tay Media）

今日美國報（USA Today）報導，愈來愈多美國人換工作時不只是換公司，而是轉換跑道，專家認為新冠疫情導致上千萬人失業是這個趨勢的主因，讓人們對工作有新的看法；在這股趨勢中最多人離開的領域前三名為觀光業、藝術和娛樂以及托育。

求職平台Indeed分析了網站上3千5百萬份資料後做成的研究指出，在2022年至2024年換工作的人之中，有64%也轉換了領域。

專家將此趨勢主要歸因於造成2千2百萬人失業的新冠疫情；以實際面來看，當時造成前所未見的缺工潮讓人得以為了更好的薪資和福利跳槽。Indeed的研究分部「招聘研究室」（Indeed Hiring Lab）的經濟學家艾麗森（Allison Shrivastava）說，這讓想換工作者可以實現願望，也就有更多機會可以轉職。

報導指出，疫情期間很多人因為同事離職而工作量增加、工時變長，也更體認到生命的脆弱，讓不少美國人開始希望更能兼顧工作和生活，以及遠距或混合型工作模式和更多工作成就感。

雖然這股跳槽潮隨著疫情趨緩而退燒，但對於工作成就感和想兼顧工作和生活的想法卻延續下來。專門提供遠距、混合制工作及彈性工時職缺的求職網站FlexJobs今年2月的調查顯示，24%的美國人表示曾在去年嘗試換工作，6%的受訪者成功跳槽，39%的人說希望今年換工作。

研究顯示，換工作的首要理由是希望遠距工作，有67%的受訪者回答此原因，52%的人表示想追求更好的工作和生活平衡，48%的受訪者說想找更有意義或更能感到滿足的工作，希望薪水更高的人則有48%。

Indeed的研究顯示，通常需要正式證書、執照、職訓和特殊技能的工作流動率較低，進入門檻和薪資較低的工作流動率較高。以下是Indeed的調查結果中，2022年至2024年美國最多人離開的工作領域前五名。

1. 餐旅業和觀光業，離職比率91%

離職主因：升遷機會少、低薪、工時長、工作時間不穩定。

2. 藝術和娛樂，離職比率86%

離職主因：相關職位如演員、作家聽起來很吸引人，但成功機會低。艾麗森說很多人一開始會嘗試一下，但之後還是選擇更穩定的工作。

3. 托育，離職比率86%

離職主因：艾麗森說，托育工作有很多情感上的回報，但工作量大卻低薪。疫情期間有37.3萬的托育人員被資遣或強制放無薪假，佔該職業所有人口的36%。

4. 物流，離職比率86%

離職主因：供應鏈科技服務公司Intelligent Audit指出，疫情期間供應鏈大亂導致許多後勤員工為了更好的薪資和更少的壓力而離職。

5. 看護和居家照護，離職比率86%

離職主因：雖然工作很有意義，但低薪、工時長且不穩定。

以下是2022年至2024年美國最少人離開的工作領域前五名。

1. 護理師，離職比率28%

艾麗森說，護理人力需求量大，薪水因此上漲，且護理師投入大量時間和金錢取得學位，因此很少人離開。

2. 軟體開發，離職比率37%

艾麗森說軟體開發薪水和工作成就感都很高；「美國新聞與世界報導」的排名指出，軟體開發的工作壓力小，也較能兼顧工作和生活。

3. 牙醫，離職比率38%

艾麗森說很少牙醫轉職主因是薪酬豐厚、過去就讀時的成本驚人，另外牙醫技能也無法轉移到其他職業。

4. 治療師，離職比率51%

艾麗森說，職能治療師和語言治療師的收入和工作滿意度都較高。

5. 會計，離職比率52%

艾麗森說，會計師有專門技能、穩定的工作環境，也較能兼顧工作和生活。