超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

主廚說中午和晚上6點去超市，買到最新鮮烤雞的機會最大。超市購物示意圖，和本新聞無關。 (路透)

剛出爐的烤雞非常誘人，外皮烤得酥脆，撕開時裡面的肉除了冒熱氣，還會流出香氣逼人的肉汁，周末的晚餐來上一隻，是絕佳的享受；但要如何才能買到這麼理想的烤雞，The Takeout報導，主廚葛洛斯（Scott Groth）說，通常中午12點和晚上6點可以買到最新鮮的烤雞，超市通常在這兩個時段端出剛出爐的烤雞，吸引來採買午餐和晚餐的顧客人潮。

葛洛斯說，超市通常在早上10點至11點之間和下午4點至5點間把雞肉送進旋轉烤肉架，以便在午餐和晚餐時段吸引湧入的顧客，這項策略可以確保售出大部分的存貨，減少廚餘量，因此只要能在上述的其中一個時段到超市，買到熱呼呼又美味的烤雞的機會就很大。

好市多 （Costco ）在確保顧客買到好吃的烤雞上的服務非常貼心，他們會響鈴告知顧客新鮮的烤雞出爐了，大家可以來選購。

如果無法在葛洛斯提到的時間到超市買烤雞，還有一個辦法確保買到新鮮烤雞，就是選購時注意烤雞外皮是否濕透，若濕透代表那隻烤雞已經放一段時間了。

每間店對於未售出的烤雞也有自己的處理方式。好市多的烤雞只能在架上銷售兩小時，因為保溫燈只有兩小時時限，時間到了沒賣出的烤雞就會被取下並換上新的一批，被下架的烤雞會被當成多項餐點的食材，例如科克蘭辣肉餡餅捲（Kirkland Signature Enchilada Bake）、披薩、鍋派和湯。

「山姆俱樂部」（Sam's Club）的做法不同，沒賣出的烤雞會切成塊後裝進容器再上架銷售，通常會販賣雞腿、雞胸肉等部位，放在冷藏的預製食品區出售，一份大約4元。

值得注意的是，因為每間店販售的切塊烤雞數量不同，山姆俱樂部不會在網站上放廣告促銷，而且數量通常有限，賣完就要等到隔天才會補貨，如果想買，最好一大早就去店裡搶購。