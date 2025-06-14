和寵物抱抱也行 早晨做六件事有助降低中風機率

早晨起床先和家人或寵物親密抱抱，有益降低中風機率。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andres Ayrton）

中風 是改變人生的大事，有時還要人命。此外，中風不再是老年人才憂心的事，十年前已有38%中風患者年紀低於65歲，而且因為糖尿病、心臟病等在年輕人當中愈來愈普遍，中風發作的危險年齡愈來愈低。醫學專家巴蘭坦(Christie M. Ballantyne)指出，早晨九點前做六件事，可以降低中風危險。

首先是按指示吃心臟病藥。這聽來好像沒什麼，但要降低中風危險最容易方式之一，就是服用心臟藥物，不論是降血壓還是膽固醇值。

第二是打坐或擁抱，讓一整天壓力值都很低，有助於把中風的危險降到最小。研究指出，打坐有助於降血壓，隨而降低中風發作機率。巴蘭坦指出，不必做靈魂出竅般的打坐，只要靜靜祈禱或讀一讀啟迪人心的摘句，都有助於降低血壓。另種降低壓力、血壓的簡單方式，就是與家人、朋友乃至你的寵物 擁抱一下；研究已指出，肢體接觸如擁抱，可以在壓力發生時降低可體松(cortisol)的比值。

第三是咖啡不加人工甘味。巴蘭坦表示，只要你咖啡因的攝取量低於400毫克（相當四杯咖啡），就不必擔心過量；但他提醒別用人工甘味來摻進你的咖啡，例如山梨醇以及木糖醇，尤其是木糖醇，經指出與血凝塊、中風等心血管生病風險增加有關。

再來是運動。早晨上班前擠出時間運動最是理想，但不見得人人辦得到。巴蘭坦建議早晨多動動，不管是騎車去上班，把車停在離你辦公大樓遠一點然後用走的，或是走樓梯而不搭電梯，這些都好。

五是不吸菸或電子菸。巴蘭塔表示，談到會中風的成因，抽菸名列其中之一，至於以電子菸想取代抽菸，下場大概也差不多，總之都影響到血液循環。

最後是早餐均衡。巴蘭坦分享自己最愛吃的早餐，就是茅屋起司加新鮮水果如梅子李子或切成丁的哈密瓜，上頭再灑些亞麻仁。他表示，亞麻仁含有植物奧米加3脂肪酸及纖維，都有益於心血管健康。巴蘭坦指出，雖然效能不如斯達汀那麼強，但要加入早餐膳食真是很輕鬆的事。