小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車

修車廠的專業技師建議退休族不要買9款車，避免退休金都拿去修車。修車廠示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@ Laurel and Michael Evans）

退休應該是享受人生的時光，時間應花在旅行、和家人相聚、運動等，而不是因為車子壞掉一直跑修車廠，因此退休後開的車應該可靠、油耗表現好。GO Banking Rates報導採訪了賓州修車廠JB Motor Works的負責人、資深專業技師約翰（John Lin），他建議退休族應避免選購包括Nissan Altima等九款車。

約翰說，退休族選車首重可靠性、燃油經濟性及可負擔的維修和保養費用，因此建議選擇口碑和紀錄良好的廠牌，才能讓口袋裡保持充足的退休金 。

1. Nissan Altima

Altima是很吸引人的四門轎車，價格也相對親民，2024款的起售價為2萬6千元，但約翰說選購這款車等同無法儲蓄、花錢的開始，他建議避免買搭配無段變速箱（continuous variable transmission）的Altima，「變速箱基本上就是個不定時炸彈」。

2. Chevrolet Cruze

這款車已停產，但二手車 市場仍買得到。這台中型房車剛買時似乎很划算，很快車主就會發現退休金逐漸跑到技師的口袋，約翰說他的修車廠每個月都會有Cruze因漏油、感應器壞掉和空調故障被送進來修理。

3. Ford Mustang

如果你喜歡高性能、大馬力的肌肉車，退休後想繼續開肌肉車，若你選的是Mustang，恐怕要先準備好大筆銀彈。

Mustang五公升V8是市場上最耗油的車款之一，市區油耗為每加侖15英里，高速和市區的平均油耗也只有每加侖18英里，不過好處是可以飆車去加油站，Mustang以強勁的引擎和快速的加速能力而聞名。

4. Chrysler 300或200

Chrysler 300是一款時尚的大型房車，受到50歲以上的開車族群歡迎，但在油耗上可說是荷包殺手。若選擇搭載8缸引擎的款式，市區和高速油耗只有每加侖18英里，約翰說若改選中型的二手Chrysler 200，購買前要三思，因為常發生傳動系統和電力故障，零件和修理的工錢很快就累積成一筆不小的數目。

5. Land Rover Range Rover

不可否認，Range Rover是車身線條造型流暢、精緻的豪華SUV ，開起來既舒適又帥氣，但汽車經銷商Kunes Auto Group的營運總監庫內斯（Scott Kunes）說，Range Rover以容易故障和高昂的維修成本聞名，不如其他SUV保值。

6. Chevrolet Suburban

如果孫輩多而需要開一台大型SUV，可以選擇的車款有很多，但大多數油錢和維護成本都很可觀。替汽車雜誌All About Wheels撰稿的汽車專家布雷克（Blake Shaw）說，雖然選擇很多，但Suburban絕對是要避開的一款，因為油耗高導致油錢驚人，此外這款車的大小和重量也會導致高昂的維護和維修成本。

7. Mitsubishi Mirage

Mirage看似CP值很高，價格不到2萬元，市區和高速的平均油耗高達每加侖37英里，但約翰說這些數字就如同車子的名字一樣，只是海市蜃樓。

約翰說，那些經濟型汽車（econoboxes）便宜是有原因的，它們很脆弱、馬力不足，容易出現各種機械故障，對於需要可靠交通工具的退休族來說，選這款車不是明智之舉。

8. Fiat 500L

如果喜歡小型多功能休旅車，可以考慮歐系設計風格的Fiat 500L，但這個選擇不是最實際的，約翰說Fiat 500L有無止盡的漏油、更換離合器問題，車用資訊娛樂系統也老是出狀況。

9. Dodge Journey

這款車在賣了12年後於2020年停產，現在在二手車市場很常見，但約翰說如果想買一台便宜的二手SUV，這台車不是個好選擇，因為他常在他的修車廠看到這款車，他說這款車粗製濫造，引擎、懸吊系統和空調都有問題，「你絕對不想踏上這種修車之旅」。