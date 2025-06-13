專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

汽車一般都很經久耐開，但前提是有適當保養，是否有定期保養能決定車子是開了10萬英里後報廢還是經過30萬英里的里程後依舊性能良好，定期保養愛車能降低路上突發狀況的風險，避免增加開銷。Go Banking Rates報導訪問車體包膜店Zach Wraps創辦人麥法倫（Zachary McFarlane）。他表示自家的2008 Toyota Tundra已經開了17年，依舊如新。關鍵是按時做好那些枯燥、便宜但有必要的保養，如果是耐用的品牌就不需要太擔心。以下是麥法倫的五項汽車保養要訣。

1. 每5千英里更換引擎機油

機油是引擎的命脈，如果忽略或拖延更換，可能在未來發生嚴重問題。麥法倫說，他堅持每5千英里就更換一次合成機油，寧可提早也不要延後。

2. 每3萬到4萬英里更換變速箱油

很多人會等到行駛6萬英里或更多里程數才更換變速箱油。麥法倫表示，自己每3萬到4萬英里或2到3年就會更換一次變速箱油。有些人認為這太過頭了，但他的Tundra已經累積將近30萬英里，仍然運作良好。

3. 每10萬英里更換冷卻劑與火星塞

冷卻劑與火星塞耗損較慢，但可別因此忽略保養。麥法倫表示，他每10萬英里就會更換冷卻劑與火星塞，也許車況能撐到12.5萬英里以上也沒事，但是有備無患。

4. 定期保養煞車

麥法倫說，他只要收到警告就會更換剎車皮，他每隔一周都會以目視檢查煞車感應器是否故障，有狀況就會立刻更換煞車皮。

5. 每年或每兩年請專業技師檢查

除了日常保養外，麥法倫說他會每年或每兩年安排一次專業檢查，他說經銷商能進行較大規模的機械檢查與處理問題，像是更換空氣噴射泵閥。