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年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

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隨著大學主修專業不同，畢業生平均薪資水平也跟著不同。大學示意圖。(路透資料照)
隨著大學主修專業不同，畢業生平均薪資水平也跟著不同。大學示意圖。(路透資料照)

畢業季到來，許多畢業生準備投入職場，但隨著大學主修不同，薪酬也跟著不同。Moneywise報導，紐約聯準銀行近期根據人口普查局2023年的數據進行一項研究，指出哪些主修科目在畢業五年內的收入中位數最低，以下是七個職場菜鳥薪水最糟的主修科目。

1. 外語（年薪中位數：4萬元）

精通外語是實用的生活技能，但不是賺大錢的技能，因為外語科系的畢業生收入中位數只有4萬元，且低度就業（指高才低就、才非所用等就職情形）的比率高達51.1%。不過外語科系的畢業生也並非只能拿低薪，若能將外語和其他技能結合，還是能從事高薪的工作如外匯交易、員、侍酒師、外交官或法庭翻譯，外交官的年薪可達六位數。

2. 一般社會科學（General social sciences）（年薪中位數：4萬1千元）

聯準會的報告指出，54.1%的社會科學畢業生低度就業。一般社會科學的學生在跨學科的計畫中學習批判思考和研究方法並選擇專業方向；將這樣跨領域的背景結合法律學位，就有提升收入的潛力。

3. 表演藝術（年薪中位數：4萬1900元）

如果天生具藝術特質，大學主修表演藝術讓人感到愉快和滿足，但畢業後想讓才華獲得認可並從中賺取收入可說是困難重重，因為表演藝術學位賺不了大錢，年薪中位數為4萬1900元，低度就業比率高達62.3%。

4. 人類學（年薪中位數：4萬2千元）

人類學系的畢業生就業充滿困難，失業率9.4%、低度就業率55.9%，一部分的原因是會雇用人類學系畢業生的單位資源不多，例如非營利組織、政府部門或學術單位。

5. 學前教育（年薪中位數：4萬2千元）

型塑幼童的心靈是必要卻被忽視和待遇被低估的技能，根據求職網站ZipRecruiter的數據，美國學前教育老師的平均時薪為17元。一項研究指出，待遇較低的學前照顧和教育中心職員流動率相對較高，另外這個職位的薪水成長潛力也很低，職涯中期的收入中位數只有4萬9千元。

6. 家庭與消費者科學（年薪中位數：4萬2千元）

這個科系的學習內容包括營養學、人類發展、家庭動態、室內設計和家庭經濟學，畢業生可就業的單位包括教育相關單位、社區社會服務機構、政府單位，通常薪資低、升遷緩慢。

7. 通識教育（年薪中位數：4萬2千元）

這個科系提供學生廣泛的學科的基本知識。學習資源網站Learn.org指出，此科系讓畢業生可以從事廣泛的入門職位，或是在特定領域繼續攻讀更高學位，在成年勞動人口中，有超過一半的通識教育科系畢業生有碩士學位。

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