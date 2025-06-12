搭機時聽到「叮一聲」別緊張 機長解答發出聲響原因

一名機長透過影片解釋飛機航行時機艙發出的叮咚聲意涵。機艙示意圖。（取材自pexels.com@Oleg Prachuk）

飛機飛行過程中，會出現各種聲響、廣播與燈光，有些旅客可能不明白其中涵義，以為發生狀況；一名機長表示，搭機時常聽到的「叮」一聲其實是正常飛航過程的提示音，不需要緊張。

每日快報（Daily Express）報導，美國航空機長沙伊布納（Steve Scheibner）在臉書透過短片分享搭飛機時聽到的叮咚聲代表的意思，影片已超過40萬次播放。

沙伊布納說，這些聲響並不是隨機發出的，而是機長在飛行期間提醒機組員目前的狀態，從起飛到降落，總共有三次叮咚聲。第一次是飛機在跑道滑行期間，獲准起飛時，他會開關禁菸標誌燈，以叮咚聲提醒機組員繫好安全帶以安全起飛。

第二次發出叮咚聲是飛機上升超過1萬英尺時，機長會再次發出叮咚聲提醒空服員可以起身開始提供旅客服務。這次聲響通常會在安全帶指示燈熄滅前發出，除非遇到亂流。

第三次的叮咚聲是飛機開始下降準備降落時，機長提醒機組員就座，這提示也讓空服員知道還剩幾分鐘可以整理客艙，確保一切整齊乾淨，為下一批旅客做好準備，避免班機延誤。

一名網友表示，不解為何飛機沒有為此設置獨立旋鈕，而是透過開關禁菸標誌燈發出聲響。另一名機長說，以前沒有法律規定，因此很多飛機安裝禁菸標誌燈作提醒；而現在因為飛機上抽菸違法，所以不再需要禁菸指示燈。但為了一個按鈕重新飛機設計會花很多錢，因此機長們直接利用現成裝置。

另一名網友說，他一直很好奇影片裡解釋的內容，瞭解這些飛機知識緩解了自己的飛行焦慮症。