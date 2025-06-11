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3星座「牢牢盯著你」如糾察隊 他不准任何人拖後腿

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3星座在團隊中適合守備糾正錯誤的位置。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）
3星座在團隊中適合守備糾正錯誤的位置。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

求學時候班上會有糾察隊或風紀股長，社會中也有警察等執法人員，為了維持組織運作，監督團隊是否正常維持規律的角色不可或缺。同樣的，職場上的專案團隊中，如果有一個人能時時刻刻盯著所有細節，就能讓工作進度運行良好。日本媒體「占TV」解析3星座，天性就適合守備糾正錯誤的位置。

第3名：天秤座

天秤座擁有良好的平衡感，平時就會仔細觀察周圍的狀況，擅長抓出重點，例如現在的氣氛如何、社會潛規則是什麼、怎麼做才不會出錯等等。若由天秤座來擔任團隊內的監督者，走到哪都能避免出錯，也能幫助夥伴避免丟臉、順利處理事情，並展現高度的應變能力。

第2名：魔羯座

魔羯座每天都在為了實現自己的野心而努力，比起輔佐他人，他們更專注於提升自我，因此當身邊的人不夠可靠，可能害自己受到牽連時，他們就會展現出積極的監控能力。魔羯座會將平時對自己非常嚴格的標準套用到別人身上，進行毫不留情的指導，如果夥伴只想敷衍了事或粉飾失誤，那可就麻煩大了。

第1名：處女座

處女座在與他人關係愈親密的情況下，監督者的特質就愈明顯。無論是友情、戀愛還是職場關係，他們都會展現出細膩的一面。不論公私，處女座認為「應該這麼做」等同於「一定要這麼做」，非常堅持。就是這種一絲不苟的性格，讓他們非常適合擔任團隊中的檢查者，但在某些情況下顯得不夠靈活也是缺點之一。

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