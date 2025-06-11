2025上半年最熱男主角榜單 「難哄」白敬亭僅排第六、古裝男神奪冠

2025上半年各大熱播劇紛紛推出話題男主角。（取材自搜狐）

2025上半年各大熱播劇紛紛推出話題男主角，引發粉絲熱烈討論。根據「搜狐」榜單，肖戰 憑藉古裝劇「藏海傳」中的深情復仇角色「藏海」勇奪上半年熱度冠軍，而劉宇寧 、王鶴棣 、白敬亭等人也強勢入榜。以下整理出2025上半年「最高熱度」男主TOP10，從情感纏綿的仙俠劇，到搞笑反轉的現代劇，各類角色齊聚一堂，展現男主角百花齊放的魅力。

第10名：任嘉倫「無憂渡」久宣夜

熱度指數：9.09

任嘉倫在古裝志怪劇「無憂渡」中飾演半妖捉妖師久宣夜，外冷內熱、毒舌中蘊含傷痛。角色既是滅門之恨的倖存者，也背負反噬之苦。久宣夜以人妖混血身份在正義與情感中掙扎，與女主半夏的悲情結局更讓劇迷揪心。網友直呼任嘉倫從「周生如故」到「無憂渡」，每部劇都令人淚崩。

任嘉倫主演「無憂渡」男主。(圖／愛奇藝國際站提供)

第9名：張凌赫「愛你」何蘇葉

熱度指數：9.15

張凌赫飾演的何蘇葉是中醫院腫瘤科主治醫師，白袍加無框眼鏡造型讓觀眾驚豔。劇中溫柔體貼、擅長製造浪漫，是「引導型戀人」的代表。他細心照顧女主沉惜凡，送藥、準備安神藥膳，展現無微不至的情感支持，被譽為神仙男友。

張凌赫在「愛你」飾演暖男中醫師。（取材自微博）

熱度指數：9.15

「國色芳華」是李現繼「劍王朝」後重回古裝劇領域，飾演的「天下第一貪官」蔣長揚表面玩世不恭，實則心懷善意。劇中角色既可愛又狡黠，青樓流連與搜刮財寶的設定反轉性強，李現的小表情與蘇感演技為角色增添迷人魅力。

李現在「國色芳華」演出男一。(LINE TV提供)

第7名：敖瑞鵬「白月梵星」梵樾／天啟

熱度指數：9.15

敖瑞鵬飾演極域妖王梵樾，原為上古神物無念石而接近女主白燭，卻意外陷入虐戀。外表冷酷霸道，內心深情柔軟，其護愛台詞「要死，本殿絕對死在你前面！」霸氣滿分。角色設定被視為新版「蒼蘭訣」東方青蒼。

白鹿、敖瑞鵬(左)主演仙俠劇「白月梵星」。(iQIYI愛奇藝國際版提供)

第6名：白敬亭「難哄」桑延

熱度指數：9.16

白敬亭在「難哄」中飾演的桑延傲嬌又細膩，默默關注女主溫以凡多年。為她添購生活用品、設置防撞條與小夜燈，展現貼心本色。角色反差萌與純情深情打動觀眾，被封為新一代暖男典範。

白敬亭在「難哄」演繹深情男主人設。(取材自微博)

第5名：鄧為「仙台有樹」蘇易水

熱度指數：9.16

鄧為延續「長相思」熱度，在「仙台有樹」中飾演曾被虐的魔化角色蘇易水。劇情橫跨兩世，從被救到成為救人者。鄧為將入魔與深情之間的掙扎詮釋得層次分明，獲得觀眾一致好評，也再次證明其古裝扮相魅力不減。

鄧為在仙俠劇「仙台有樹」中扮相俊美。(取材自微博)

第4名：劉宇寧「折腰」魏劭

熱度指數：9.17

劉宇寧在「折腰」演繹魏劭這位霸氣枭雄，角色由仇恨轉為深情。從拒婚仇家之女到情根深種、化身妻奴，轉變極具張力。其189公分的高挑身形也為角色增添威懾力，成為觀眾心中的強勢愛人代表。

劉宇寧(右)主演「折腰」。(取材自微博)

第3名：王鶴棣「大奉打更人」許七安／楊凌

熱度指數：9.21

王鶴棣飾演穿越者許七安，從罪人逆襲成捕快，憑藉現代知識與高情商開啟奇幻人生。角色聰明機智又幽默，與他在「蒼蘭訣」的霸氣形象截然不同，展現出王鶴棣不俗的戲路轉換能力。

王鶴棣在「大奉打更人」中的表現讓人印象深刻。（取材自微博）

熱度指數：9.24

「濾鏡」熱度雖不及同期作品，但唐奇一角討論度極高。檀健次飾演的高智商博士，被多重人格的女主吸引又陷入混亂，誤以為自己是渣男。劇情奇幻搞笑，檀健次與變身角色的互動表現極具喜感，也再次驗證其出色演技。

由檀健次(右)、李蘭迪主演的「濾鏡」劇情設定新穎。(取材自微博)

第1名：肖戰「藏海傳」藏海

熱度指數：9.26

肖戰憑藉「藏海傳」奪下榜首，他飾演的藏海為復仇隱忍多年，從滅門孤兒蛻變為朝廷重臣。角色設計冷酷決絕，甚至為復仇接受酷刑、置身死地也不皺眉。該角色讓觀眾聯想到「陳情令」魏無羨，展現肖戰「美強慘」專屬魅力。