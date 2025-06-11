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出發前五個小動作 多天數旅行不用擔心家中盆栽枯掉

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植物專家分享好幾天不在家時的植物照顧要訣，出門旅遊也不用擔心。家中植物示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Skyler Smith）
植物專家分享好幾天不在家時的植物照顧要訣，出門旅遊也不用擔心。家中植物示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Skyler Smith）

暑假將至，旅遊旺季即將到來，但旅行除了規劃旅程，房子也因為好幾天沒人在家也需要好好打點規劃，其中一項就是家中的植物照顧。Parade Home & Garden報導，沒有「植物保母」也不用擔心，專家分享五個要訣，讓人可以安心出門遠遊，回到家時植物仍生意盎然、綠意蓬勃。

植物和園藝專家泰琳（Paige Tailyn）家中有超過5百盆植物和盆栽，她最近出門旅行四天，回到家時植物都活得好好的，她在影片分享好幾天不在家的植物照顧要訣，影片累積超過30萬次點閱。

1. 使用自動澆水花盆

泰琳說無論是否要去旅行，自動澆水花盆都很值得買；泰琳說她出發旅行前把自動澆水花盆裝滿水，植物的根部就能持續有水分，但不會澆過頭，不過要注意的是自動澆水花盆只適用於喜歡水分的植物。

2. 深度清理植物

另一件旅行前要做的事就是深度清理植物，特別是要讓盆栽沒有害蟲，因為害蟲會快速擴散。若不知道要用什麼工具清理，泰琳建議可以自製植物汁，輕拭植物的葉子，較大的植物可以用水沖。

3. 把植物群聚

無痛管理植物，將植物群聚擺放製造和周邊環境氣候不同的微氣候（microclimate），如此可以提升濕度並降低空氣循環，植物維持水分較長時間。

4. 遠離直射陽光

泰琳說，不要因為要出門好幾天就把植物移到陽光充足的地方，旅行時應該讓植物獲得比平常少一些的陽光，它們才會進入「休息模式」，也要記得拉上部分百葉窗或窗簾，植物流失的水分才會比較少。

5. 找可信賴的「植物之友」

泰琳建議請一位可信賴的朋友在你不在家時幫忙看顧植物，告訴對方明確的指示和照顧方法，旅行時就能抱著輕鬆的心情，因為你知道有可靠的人在幫你照顧植物。

@paigetailyn

I just came from a 4-day vacation and all 500 of my plants survived. 🪴💪🏾 Leaving your plant collection—especially one this big—can feel nerve-wracking, but with the right prep, your plants can absolutely thrive while you’re away. Here’s exactly how I prepped my 500+ plants before my trip. #PlantMom #plantlocer #PlantCollection

♬ original sound - Paige Tailyn

影片來源：TikTok＠paigetailyn（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

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