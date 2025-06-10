我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無視身旁正暴亂 洛杉磯華人大媽淡定撿廢瓶獲讚

美中貿易談判 紐時：中方1用詞暗示「重大分歧」

這隻Labubu為何稀有？ 拍出人民幣108萬元

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一款全球唯一的薄荷色Labubu在永樂2025春季拍賣會上亮相，落槌價為108萬元。圖為真人大小的Labubu在拍賣會前展出。（路透）
一款全球唯一的薄荷色Labubu在永樂2025春季拍賣會上亮相，落槌價為108萬元。圖為真人大小的Labubu在拍賣會前展出。（路透）

全球唯一的薄荷色Labubu在10日的永樂2025春季拍賣會上成功落槌，最終成交價高達108萬元人民幣(約15萬美元)，引發廣泛關注。另外，買家需要付16.2萬元的佣金。

據快科技報導，此次拍賣出現在全球首場初代藏品級Labubu藝術專場，各類珍稀的Labubu藏品紛紛亮相，而薄荷色Labubu無疑是其中最為耀眼的明星之一。本Labubu尺寸為高131cm，材質為PVC，顏色為薄荷色，在備註欄標注了「全球唯一一隻」。

據紅星資本局報導，本場拍賣是和收藏初代Labubu的藏家合作的，該款Labubu確定已經成交，目前不方便透露買家身分。除了108萬的薄荷色Labubu，本場拍賣還有一款棕色Labubu以82萬元的價格成功拍出，該款Labubu全球限量15版。

另據每日經濟新聞報導，值得一提的是，永樂線上小程式顯示，買家競得拍品後，需要按拍品落錘價的15%支付佣金，以這款「薄荷色Labubu 」108萬元的落錘價計算，佣金為16. 2萬元。

全球唯一一個薄荷色Labubu拍出108萬元。(取材自快科技)
全球唯一一個薄荷色Labubu拍出108萬元。(取材自快科技)

近期，泡泡瑪特在港股市場的股價表現備受關注。10日，泡泡瑪特盤初漲超3%，再創歷史新高。截至當天收盤，該公司報258.8港元/股，上漲了3.19%，其股價今年漲幅已達191.57%。

多家外資大行發布看好公司的報告。德意志銀行發布報告稱，泡泡瑪特的潛在市場規模遠大於先前的估計。該公司的Labubu品牌近期獲得了強勁的勢頭。泡泡瑪特今年及以後業績超預期並上調預期的潛力仍然很大。

Labubu 泡泡瑪特

上一則

Apple Wallet將新增數位護照 可登機但不適用一狀況

下一則

美白宮AI事務主管：中國AI模型 僅落後美國3至6個月

延伸閱讀

地方銀行「存款送Labubu」吸客 傳遭中國監管機構喊停

地方銀行「存款送Labubu」吸客 傳遭中國監管機構喊停
中國玩偶太火 南加賊闖美甲店 目標直指Labubu

中國玩偶太火 南加賊闖美甲店 目標直指Labubu
南加至少7分店 買Labubu通宵排隊 明星也愛

南加至少7分店 買Labubu通宵排隊 明星也愛
Labubu太紅 連仿冒工廠也產能不夠

Labubu太紅 連仿冒工廠也產能不夠

熱門新聞

汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

2025-06-09 19:35
3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

2025-06-06 23:20
四生肖未來三年衣食無憂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

2025-06-05 22:50
發財示意圖。（路透資料照片）

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

2025-06-03 03:45
一位四口之家的媽媽縮短去好市多採購的間隔，一個月省下2百元的開支。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Tara Clark）

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

2025-06-04 19:35
專家檢討油電混合車，指出五款、六年分的二手油電混合車不要買比較好。汽車示意圖，非新聞相關圖。(路透)

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

2025-06-03 19:35

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效