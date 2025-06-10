我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁

詐騙長者1169萬 南加華女結夥洗錢下場慘

「藏海傳」評分7.1比「折腰」高 一理由仍讓粉絲不滿

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
「藏海傳」日前公布豆瓣評分7.1分。（取材自微博）
「藏海傳」日前公布豆瓣評分7.1分。（取材自微博）

「藏海傳」日前公布豆瓣評分，開分為7.1，雖然比劉宇寧與宋祖兒主演的「折腰」6.4分略高，但卻未能令粉絲滿意，甚至引發部分人對評分平台的不滿與批評。作為2025年上半年熱度最高的劇集之一，「藏海傳」自開播以來就憑藉肖戰的超強粉絲號召力吸引大量關注。然而，劇集本身是否具備「爆款」實力，仍受到觀眾與評論者的兩極評價。

熱度層面來看，根據《搜狐》報導指出，「藏海傳」可謂話題不斷，尤其肖戰飾演的藏海，其角色悲劇設定與復仇情節備受粉絲推崇，洗澡戲、露腹肌等片段更成為網路熱搜。不少粉絲對劇中每個細節都細細品味，甚至稱讚導演鄭曉龍大放「福利」，但熱度的背後，卻未必代表全劇製作水準獲得普遍肯定。

報導指出，「藏海傳」的關注度，更多建立在肖戰龐大粉絲群體的支撐上，相較之下，劇本深度、配角表現與導演風格則略顯不足。有觀點認為，若由其他男星主演，該劇可能無法達到相同熱度，顯見粉絲動員對劇集聲量的巨大影響。自從劇集立項、定檔至開播，粉絲一路高呼支持，但對於外界質疑的聲音卻難以接受，常出現力挺與攻擊並存的兩極反應。

值得注意的是，雖然最終評分達到7.1，已高於許多當下評分落在四至六分的劇集，但不少粉絲仍認為評分過低。不滿的粉絲甚至舉出「甄嬛傳」開分2.7、最終升至9.4的例子，強調「藏海傳」仍有補漲空間，並期盼續集製作。不過部分觀眾則持平衡態度，認為7.1屬合理範圍，若高過「慶餘年」的8分，反而可能引發更大爭議。

目前，豆瓣平台評分是否公允已成為輿論焦點，一方面是粉絲怒批評分機制不透明，一方面是普通觀眾認為評價已屬不錯。在粉絲高強度捍衛下，「藏海傳」最終仍以相對穩定的口碑收尾，但此番評分風波也反映出當代流量劇在熱度與質量之間難以取得平衡的現實困境。

報導指出，「藏海傳」的關注度，更多建立在肖戰龐大粉絲群體的支撐上。（取材自微博）
報導指出，「藏海傳」的關注度，更多建立在肖戰龐大粉絲群體的支撐上。（取材自微博）

肖戰

上一則

煎蛋捲不用砂糖改用另一種調味 家人喊好吃「下次再做」

下一則

她胃痛以為腸胃炎 醫師照超音波嚇到：這裡腫到快爆裂

延伸閱讀

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點
才說激情戲拍不了…劉宇寧「折腰」圓房被封「床戲天花板」

才說激情戲拍不了…劉宇寧「折腰」圓房被封「床戲天花板」
5部熱播劇排行 「折腰」第三、肖戰「藏海傳」奪冠不意外

5部熱播劇排行 「折腰」第三、肖戰「藏海傳」奪冠不意外
劉宇寧才因「折腰」走紅… 新劇搭李一桐 粉憂被拖累

劉宇寧才因「折腰」走紅… 新劇搭李一桐 粉憂被拖累

熱門新聞

汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

2025-06-09 19:35
3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

2025-06-06 23:20
四生肖未來三年衣食無憂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

2025-06-05 22:50
發財示意圖。（路透資料照片）

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

2025-06-03 03:45
一位四口之家的媽媽縮短去好市多採購的間隔，一個月省下2百元的開支。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Tara Clark）

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

2025-06-04 19:35
專家檢討油電混合車，指出五款、六年分的二手油電混合車不要買比較好。汽車示意圖，非新聞相關圖。(路透)

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

2025-06-03 19:35

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效