「藏海傳」評分7.1比「折腰」高 一理由仍讓粉絲不滿

「藏海傳」日前公布豆瓣評分7.1分。（取材自微博）

「藏海傳」日前公布豆瓣評分，開分為7.1，雖然比劉宇寧與宋祖兒主演的「折腰」6.4分略高，但卻未能令粉絲滿意，甚至引發部分人對評分平台的不滿與批評。作為2025年上半年熱度最高的劇集之一，「藏海傳」自開播以來就憑藉肖戰 的超強粉絲號召力吸引大量關注。然而，劇集本身是否具備「爆款」實力，仍受到觀眾與評論者的兩極評價。

熱度層面來看，根據《搜狐》報導指出，「藏海傳」可謂話題不斷，尤其肖戰飾演的藏海，其角色悲劇設定與復仇情節備受粉絲推崇，洗澡戲、露腹肌等片段更成為網路熱搜。不少粉絲對劇中每個細節都細細品味，甚至稱讚導演鄭曉龍大放「福利」，但熱度的背後，卻未必代表全劇製作水準獲得普遍肯定。

報導指出，「藏海傳」的關注度，更多建立在肖戰龐大粉絲群體的支撐上，相較之下，劇本深度、配角表現與導演風格則略顯不足。有觀點認為，若由其他男星主演，該劇可能無法達到相同熱度，顯見粉絲動員對劇集聲量的巨大影響。自從劇集立項、定檔至開播，粉絲一路高呼支持，但對於外界質疑的聲音卻難以接受，常出現力挺與攻擊並存的兩極反應。

值得注意的是，雖然最終評分達到7.1，已高於許多當下評分落在四至六分的劇集，但不少粉絲仍認為評分過低。不滿的粉絲甚至舉出「甄嬛傳」開分2.7、最終升至9.4的例子，強調「藏海傳」仍有補漲空間，並期盼續集製作。不過部分觀眾則持平衡態度，認為7.1屬合理範圍，若高過「慶餘年」的8分，反而可能引發更大爭議。

目前，豆瓣平台評分是否公允已成為輿論焦點，一方面是粉絲怒批評分機制不透明，一方面是普通觀眾認為評價已屬不錯。在粉絲高強度捍衛下，「藏海傳」最終仍以相對穩定的口碑收尾，但此番評分風波也反映出當代流量劇在熱度與質量之間難以取得平衡的現實困境。