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「史迪奇」北美票房3連霸 基努李維「捍衛任務：復仇芭蕾」衝第2名

中新社／洛杉磯8日電
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「星際寶貝史迪奇」電影海報。（取材自IMDb）
「星際寶貝史迪奇」電影海報。（取材自IMDb）

奇幻冒險喜劇片「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）力奪北美周末票房三連冠，並在2025年迄今北美票房總排行榜上升至第二位。

據票房統計網站BoxOfficeMojo的電影市場數據，24部影片北美周末票房（6月6日至8日）報收約1.12億美元，較前一周末減少約24%，北美周末票房連續4個統計周期保持在1億美元之上。

「星際寶貝：史迪奇」自5月23日亮相以來，除了6月6日略遜於「捍衛任務：復仇芭蕾」（Ballerina）新片首映票房鋒頭，其他時間一直穩居北美單日票房榜首。在最新一期北美周末票房排行榜上，該片以約3250萬美元第三次加冕北美周末票房冠軍，成為繼漫威超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）之後，今年北美周末票房第二個三連冠得主。 

目前「星際寶貝：史迪奇」北美票房約3.36億美元，超越動作恐怖劇情片「罪人」（Sinners），升至2025年迄今北美票房總排行榜次席；其全球票房現約7.73億美元，在2025年迄今全球票房總排行榜上暫列季軍。

基努李維依然帥氣十足。(圖／車庫娛樂提供)
基努李維依然帥氣十足。(圖／車庫娛樂提供)

基努李維(Keanu Reeves)驚悚動作片「捍衛任務：復仇芭蕾」則為本輪北美周末票房排名表現最好的新片，以約2500萬美元首映周末票房摘得亞軍。該片開畫反響尚可，主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分59、爛番茄新鮮度75%（202評），CinemaScore打分為A－。 

在新片衝擊下，「不可能的任務：最終清算」（Mission：Impossible－The Final Reckoning）此番以約1500萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部好萊塢明星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的冒險動作片北美票房現約1.49億美元，總票房突破4.5億美元。 

功夫巨星成龍偕王班主演的「小子難纏：空手道傳奇」（Karate Kid：Legends）第二個上映周末票房環比下跌57%，以約870萬美元從上期榜單季軍退居本輪排名第4位。這部動作劇情片北美票房現約3544萬美元，總票房約7404萬美元。 

此外，隨著放映影院從個位數增至四位數，動作喜劇片「腓尼基計劃」（The Phoenician Scheme）周末票房環比大漲1015%，以約625萬美元從上期榜單第14名躍升本輪排名第6位。

湯姆克魯斯 成龍 基努李維

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