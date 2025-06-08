行李太輕也不行？他在機場被拒絕託運 網瘋猜原因

圖為乘客在機場排隊，準備托運行李。(歐新社)

無論出國還是準備返台，大部分人都會擔心行李超重，在不想放棄任何物品、旅遊戰利品的情況下，可能會硬著頭皮被罰款，並加購行李重量。一名網友分享日前的驚人遭遇，他在託運行李時竟被拒絕，原因是行李太輕了，事件曝光引起熱議。

一名網友透過Reddit論壇還原事件來龍去脈，他在旅途中買了一些體積較大的紀念品，並把紀念品裝到新的行李箱，沒想到在託運時卻被拒絕。機場工作人員接著告知，他的行李箱過輕，建議加購隨身行李額度直接帶上飛機，但網友選擇把身上的物品再放進行李箱，最後才順利託運。

行李箱太輕不能託運，此說法不少人第一次聽聞，網友也紛紛猜測，或許是使用的行李箱不僅過輕，還有太軟的問題；還有網友留言，「可能無法通過分揀機器吧」、「太輕會被吹落」。

根據「福斯新聞」報導，多數航空公司的網站中，僅提醒旅客不能超過的「最大重量限制」，反而沒有清楚標示「最低重量限制」。經查詢官網後得知，達美航空 有列出價格，標準託運行李不得超過50磅（約23公斤）。

機場託運遭拒！他裝滿紀念品「行李竟太輕」 美網瘋猜原因

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