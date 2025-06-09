搭機旅客有從機身右側登、離機嗎？跟一歷史有關

搭機乘客登機、離機都由左側的慣例，源自航海歷史。示意圖。(歐新社)

或許有些經常飛行旅遊 的乘客會注意到，無論在哪個國家，或搭哪家航空班機，乘客都由機身的左手邊離開，而行李及餐車都由右邊上機，這在業界已奉行數十年，歷史專家指出，這是因為航空業慣例源於航海，而船舶都是那麼做。

每日郵報(Daily Mail)報導，「飛航史學家」(The Aviation Historian)總編輯歐克利(Michael Oakley)表示，很多飛航術語的淵源都來自航海，例如舵、座艙、艙壁等等，此外，航空業很多做事方法，也歸因於航海歷史。

歐克利表示，正如船舶都有靠港側，也就是按傳統入港後貼近碼頭的一側，飛機也是一樣，人們決定，繼續由靠港側（左側）上岸，這一點很合理。所以航空業發展時，傳統做法就被搬了過去。

1930年代，聯合航空(United Airlines)曾決定顛倒過來做，開始讓旅客由班機右手邊登機。只是隨著搭機旅遊愈來愈流行，從左側登機更有效率，該航空公司高層也回到舊有做法。

華盛頓「飛航博物館」(Museum of Flight)資深辦展人柏切特(Matthew Burchette)指出，因為機長坐在左側，機場開始興建時，登機門也蓋在左側，以便機長操控飛機靠近登機門時，能更好判斷距離。

柏切特表示，隨著全世界發展出更複雜的機場，旅客都由登機橋直接登機，假如每架班機都由同一方向做相同的事，地勤作業就容易得多。

時光快轉到今日，全球一致性的飛機設計意味乘客登、離機時，不會妨礙到地勤人員的作業，讓他們得以專心確保飛機燃料充足，把你的大包小包弄上行李艙。