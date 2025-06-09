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這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

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汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）
汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

買新車是件誘人的事，新車的味道、引擎的隆隆聲和全新皮椅的舒適感都讓新車令人無法抗拒，不過有些可靠的車款專家建議可以買二手車，不一定要買新車。GOBankingRates報導訪問兩位汽車專家，他們認為以下九款車可以買二手的，最多可以省下將近兩萬元。

1. Toyota Camry

新車起價：2萬8700元

二手價格：1萬5千元至2萬3299元（2018年款）

加州弗雷斯諾二手車商Westland Auto Sales的貝內克（Mark Beneke）說，Camry極為耐開，新車頭五年貶值幅度驚人，但在那之後就非常保值。這代表Camry車主可以在開好幾年後以漂亮價格出售；購買開了六年的Camry和買全新的相比，可以省下40%。

2. Hyundai Elantra

新車起價：2萬2125元

二手價格：9395元至1萬5千元（2018年款）

Elantra既可靠又價錢不貴，特別是買二手車的時候；貝內克說，過去的車款很耐開、省油、容易維護，價格只是新車的一部分。購買車齡六年的Elantra可以比買新車省下超過50%的費用。

3. Mazda 3

新車起價：2萬3950元

二手價格：1萬2352元至1萬9千元（2018年款）

Mazdas貶值很快，因此二手車價折扣很漂亮。貝內克說，想買一台可以開很久且價格親民的車的人，Mazda 3是理想選擇；車齡六年的Mazda 3和新車比可省下超過50%。

4. Toyota Tacoma

新車起價：3萬1590元

二手價格：2萬2500元至3萬4988元（2018年款）

Tacoma的高耐用度讓其非常保值，是市場上轉售價格很高的車款之一，貝內克說即使是2001年款的Tacoma，現在二手車市場的價格都比許多其他廠牌2010年甚至更新款的車還要貴。

5. Chevrolet Silverado 1500

新車起價：3萬7千元

二手價格：1萬9996元至3萬3991元（2018年款）

全新的Silverado 1500價格偏高，貝內克說車齡5至10年的Silverado 1500還可以開很久，買起來也不會讓人破產。

6. Honda Accord

新車起價：2萬8295元

二手價格：1萬5996元至2萬3992元（2018年款）

Accord以耐開聞名，即使開很多年仍很保值；貝內克說Accord在安全性、耐用度和價格上受到他們客戶的青睞。車齡6年的Accord比全新的價格少40%。

7. Honda Civic

新車起價：2萬4250元

二手價格：1萬4415元至2萬2900元（2018年款）

賓州的汽車技師約翰（John Lin）說，Honda Civic價格實惠、可靠且實用，購買一台跑了4萬英里的2018年款只要約1萬5500元，比全新車款便宜很多。

8. Toyota RAV4

新車起價：2萬9250元

二手價格：1萬5995元至2萬4495元（2018年款）

約翰推薦RAV4的二手車，因為非常保值，是想找可靠、耐開的跨界SUV首選。里程數5萬英里的2018年款RAV4比新車價錢少約25%。

9. Subaru Outback

新車起價：2萬9010元

二手價格：1萬4250元至2萬2988元（2018年款）

Subaru Outback很保值，約翰說和其他廠牌二手車相比，Subaru Outback的問題少很多。

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