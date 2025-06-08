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不用煩惱買哪牌 三樣居家常用品就能自製萬用清潔劑

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調和常見的消毒酒精、水與洗碗精，就能自製廚房萬用清潔劑。清理廚房示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liliana Drew）
調和常見的消毒酒精、水與洗碗精，就能自製廚房萬用清潔劑。清理廚房示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liliana Drew）

打掃房屋是一項浩大工程，而市面上各式各樣的清潔用品，不免讓人感到眼花撩亂。其實只要拿一個噴霧瓶，利用家中常備的消毒酒精、水與洗碗精，就能輕鬆自製清潔劑，而且一瓶適用於廚房各個角落。

Food Republic報導，自製廚房清潔劑的配方有很多種，而善用家中既有的原料最方便。只需將一杯消毒酒精加入三杯水、以及四分之一茶匙的洗碗精，混合均勻即可使用。洗碗精可選擇常用於洗碗機的清潔劑，清潔效果與廚房水槽旁常見的肥皂不盡相同。

有些配方可能會添加小蘇打增加清潔效果，但這個萬用清潔配方較為溫和，能直接噴灑在流理台、爐架、冰箱等各種材質的表面。如果是像木頭等比較脆弱的材質，可以將清潔劑噴在抹布上再擦拭。

這個萬用清潔劑配方還能根據個人需求調整。比如手邊沒有酒精，又不想用其他較刺激的化學物，可以改用蘋果醋替代。不過要注意的是，像木頭櫥櫃等材質碰到醋酸可能會受損，所以這個配方並非萬用。

有些人可能不喜歡酒精的味道，可以選擇加入檸檬皮、迷迭香的莖，或是香草精油，芳香劑本身對混合液的清潔效果幾乎沒有影響，但能增添幾分自然香氣。

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