我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多6月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

美元看貶到明年上半年 投資人預期美股有望再創新高

搭機落地後希望很快拿到行李 試試這幾個方法

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅遊和航空專家分享讓自己的行李被優先運送及放到轉盤上的方法。機場行李轉盤示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dimitri Karastelev）
旅遊和航空專家分享讓自己的行李被優先運送及放到轉盤上的方法。機場行李轉盤示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dimitri Karastelev）

飛航旅行時當班機落地後，很多人最不想遇到的事情就是卡在行李轉盤久候行李出現。一名在美國地區性機場工作的工作人員分享讓行李很快出現在轉盤上的秘訣，也有旅遊專家傳授風險較低又能優先的方法。

每日郵報（Daily Mail）報導，這名在美國某地區性機場工作的工作人員說，如果希望行李早點出現，可以晚點辦理登機，因為行李會按照辦理托運的順序擺放於行李運送車，再依照運送車的先後順序放上飛機，因此若比較後面才辦理托運，行李會是最後幾個放上飛機的，落地時自然先被取出。

不過，這個方法極具風險，旅客可能會因為想晚點辦理登機而錯過櫃台關閉的時間。

另一個方法是請辦理登機或在櫃台旁處理行李的地勤人員在行李上貼上「優先」或「易壞」的貼紙，被貼上易壞貼紙的行李通常會最後才放上飛機，並且放置其他行李箱上，落地後也通常是第一個拿出機艙的。

旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）說，時常搭機成為航空公司的常客並累積會員等級，可以確保行李在落地後是第一批被取出的，她說有些航空公司會在貴賓級別乘客的行李做標記，讓系統和處理人員把有記號和沒記號的行李分開處理。

了解航空公司運作的旅遊網站Dollar Flight Club創辦人紐加藤（Jesse Neugarten）說，確保行李在班機落地後被優先取出的方法就是搭頭等艙，因為頭等艙乘客的行李是由不同的行李車運送，被分隔開來就是為了很快送到轉盤上。

飛行旅遊

上一則

「史迪奇」北美票房3連霸 基努李維「捍衛任務：復仇芭蕾」衝第2名

延伸閱讀

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani
只收現金有風險 想找到優良汽車技師留意四件事

只收現金有風險 想找到優良汽車技師留意四件事
以為是爛片卻看上頭 5部劇「黑翻紅」播出後好評不斷

以為是爛片卻看上頭 5部劇「黑翻紅」播出後好評不斷
洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

熱門新聞

3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

2025-06-06 23:20
四生肖未來三年衣食無憂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

2025-06-05 22:50
發財示意圖。（路透資料照片）

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

2025-06-03 03:45
佛州男子在好市多網購一台冰箱，沒想到附送的安裝服務讓他家泡在水裡，他至今已花30萬元修繕。(翻攝News4JAX 影片)

佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

2025-05-31 21:35
但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
三大生肖天生運氣絕佳。（取材自pexels.com@ Sebastian Voortman）

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

2025-06-01 00:00

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

下半年3生肖財富事業齊飛 屬牛運勢逆轉獲重用、他貴人運最強旺

下半年3生肖財富事業齊飛 屬牛運勢逆轉獲重用、他貴人運最強旺
班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛

班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛