搭機落地後希望很快拿到行李 試試這幾個方法

旅遊和航空專家分享讓自己的行李被優先運送及放到轉盤上的方法。機場行李轉盤示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dimitri Karastelev）

飛航旅行時當班機落地後，很多人最不想遇到的事情就是卡在行李轉盤久候行李出現。一名在美國地區性機場工作的工作人員分享讓行李很快出現在轉盤上的秘訣，也有旅遊專家傳授風險較低又能優先的方法。

每日郵報（Daily Mail）報導，這名在美國某地區性機場工作的工作人員說，如果希望行李早點出現，可以晚點辦理登機，因為行李會按照辦理托運的順序擺放於行李運送車，再依照運送車的先後順序放上飛機，因此若比較後面才辦理托運，行李會是最後幾個放上飛機的，落地時自然先被取出。

不過，這個方法極具風險，旅客可能會因為想晚點辦理登機而錯過櫃台關閉的時間。

另一個方法是請辦理登機或在櫃台旁處理行李的地勤人員在行李上貼上「優先」或「易壞」的貼紙，被貼上易壞貼紙的行李通常會最後才放上飛機，並且放置其他行李箱上，落地後也通常是第一個拿出機艙的。

旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）說，時常搭機成為航空公司的常客並累積會員等級，可以確保行李在落地後是第一批被取出的，她說有些航空公司會在貴賓級別乘客的行李做標記，讓系統和處理人員把有記號和沒記號的行李分開處理。

了解航空公司運作的旅遊網站Dollar Flight Club創辦人紐加藤（Jesse Neugarten）說，確保行李在班機落地後被優先取出的方法就是搭頭等艙，因為頭等艙乘客的行李是由不同的行李車運送，被分隔開來就是為了很快送到轉盤上。