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七要點照顧足部健康 長者脂肪流失更要注意

編譯潘勛／即時報導
專家建議如有需要雙腳得塗乳液，畢竟隨著老化，天然油脂會流失。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）
專家建議如有需要雙腳得塗乳液，畢竟隨著老化，天然油脂會流失。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

人們上了年紀，經常注意力放在照料膝蓋、背部及臀部，但往往忽略了雙腳，結果便是因為日常耗損，雙腳出問題在老年變得愈來愈常見。足部保健專家指出，雙腳經常因欠缺保養，皮膚及防震脂肪層容易流失、乾燥及皸裂，或者感染真菌，建議大家採取七個小竅門保養雙腳，老年生活更有品質。

「獨立報」(The Independent)報導，足科醫生齊爾佛斯(Molly Chilvers)指出，保養雙腳的第一步在適當剪腳趾甲。趾甲變太長，牴到鞋尖，會讓人疼痛、感染病菌及潰爛，但剪得太勤勞、太短，腳趾甲會變得長進肉裡，十分疼痛甚至要去看足科。所以剪得適中就好。

第二點在定期檢查雙腳，如有需要得塗乳液，畢竟雙腳隨著老化，天然油脂會流失。

第三點在每日有足量的水或其他液體來保濕。

第四點是天冷了雙腳要保暖，在室內要穿較厚的暖襪，或羊毛內裡的拖鞋，外出穿靴子，但要避免太緊太窄而阻礙血液循環，或傷到腳趾頭；穿襪子睡覺也是好點子。

第五是穿合稱的鞋子。齊爾佛斯表示人年紀愈大，愈要穿舒服、合稱的鞋襪，讓腳有足夠的支持而就定位，不至於跑掉；不合稱、品質差的鞋襪，常是雙腳出毛病的原因，如皮膚變硬、腳踝扭到及長繭。

第六是天氣溫暖時，例如夏日，要讓雙腳「呼吸」，自由透氣，例如穿涼鞋，讓腳汗能排掉，免得長香港腳等症狀。

七是腳部要保持衛生。齊爾佛斯指出，每天勤做腳部保養，很多問題都可以預防，例如洗腳再徹底擦乾，就能保持雙腳衛生。

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