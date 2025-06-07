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維修汽車遮陽板報價5百元 她看幾支影片花50元裝好了

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修車費用昂貴，許多美國人選擇自行買零件和上網看影片自己修理，可以省下數百元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）
修車費用昂貴，許多美國人選擇自行買零件和上網看影片自己修理，可以省下數百元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

TikTok網友茱莉亞（Julia Lutz）車子的遮陽板壞了，維修廠向她報價的修理費用是5百元，但她後來自己買了50元的遮陽板，看過幾支影片後就裝修好了。愈來愈多美國人意識到部分車子的零件送修和自己修的價差非常大，「自己修」成為趨勢，但專家說不是每個零件都適合自己來，萬一失誤付出的代價可能是本來維修廠報價的好幾倍，結果沒有省到錢。

Moneywise報導，茱莉亞在影片說她如何自己修好遮陽板，她聽到維修廠報價後沒有送修，而是決定自己來；影片累積340萬次點閱。

茱莉亞說，她在亞馬遜網購一片50元的遮陽板，接著她用一把螺絲起子，看了大概兩支TikTok影片和一支YouTube影片後，她成功裝好新的遮陽板，現省450元。

隨著車子的科技技術越來越進步，維修價格也隨之飆升，保養和修理費用在2013至2023年間平均一年漲4.1%，超過通膨率2.8%，加上工資和原物料上漲，加總在一起讓修車價格十分驚人，愈來愈多美國人發現送修和自己修的價差很大，許多網友在茱莉亞的影片留言，分享收到高昂報價所以乾脆自己修小零件的經驗。

一名車主說她的車窗升降器壞了，維修廠報價650元，但她自己買50元的零件修好了，另一位車主說維修廠告訴她換發電機皮帶要4百元，她後來買30元的皮帶自己搞定，她雖然不是專業技師但YouTube影片是很棒的老師。

非營利組織汽車研究中心（Center for Automotive Research）執行長阿米希（Alan Amici）說，如果車子價格實惠，那維護成本也應該實惠，如果維修價格高昂，那汽車銷售量就會降低，因此他認為製造商應該會努力壓低這些費用。

一般人無法控制經濟情勢或物價升降狀況，但能掌握自己的預算，專家說雖然自己修可以省下幾百元，但這情況比較適用簡單或小的零件如遮陽板，如果是重要或大的零件如引擎、變速器，建議還是交給專業技師修理，因為一旦失誤後續處理的費用恐比原本維修廠報的價多好幾倍，反而花更多錢。

「消費者報告」（Consumer Reports）的民調顯示，許多獨立車行或連鎖維修廠提供折扣，也能議價，反之經銷商在價格上比較沒有空間和彈性。

報導指出，最重要的還是不要忽視車子發出的警示，如果發現車子出現尖銳聲、滲漏或奇怪的新噪音，盡快檢查不要拖，因為長遠來看，及早發現問題是另一個可以省下更多錢的方法。

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