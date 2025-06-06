若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

學校、職場這一類社交圈，有些人用心經營動真情，能結交到知心好友，但也有人認為應該維持距離，過度深交沒有好處，尤其是因網路、動漫等虛擬空間盛行的現代社會中，人際關係愈發疏離，日本媒體「占TV」撰文解析，在3星座身上更明顯，好像有道跨不過的牆，盡管相處愉快，卻難以探究到他的內心深處。

第3名：天秤座

天秤座個性主動且擅長溝通，人際關係經營得相當出色，受到許多人的喜愛，也很少與人發生衝突，總是維持著和諧友好的關係。不過這些只是表象，天秤座不會深入他人的內心，比起深度交往，他們更喜歡與每個人保持剛剛好的距離，這種不遠不近的關係正符合他們的理想。

第2名：雙子座

雙子座喜歡聊天，熱愛與各種人交換資訊，他們偏好淺而廣的人際關係，而不是與某一人深度連結。他們像風一樣自由隨性，這也是他們對人際關係的態度，即便在戀愛中也不喜歡被束縛，因此常常給人花心的印象。對雙子座來說，保持若即若離的關係才是最自在的狀態。

第1名：水瓶座

水瓶座個性獨特，但朋友與熟人的數量卻很多，他們的人際關係其實不錯，只是天性冷靜理性，往往會避免與人有太過緊密的接觸。水瓶座希望對待每個人都一視同仁，因此不喜歡只與某個特定對象變得特別親近。即使是情侶或夫妻關係，也偏好像朋友一樣輕鬆的互動，不喜歡過度黏膩的相處方式。