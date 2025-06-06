我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 媒體曝川普私下感到惱火

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）
3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

學校、職場這一類社交圈，有些人用心經營動真情，能結交到知心好友，但也有人認為應該維持距離，過度深交沒有好處，尤其是因網路、動漫等虛擬空間盛行的現代社會中，人際關係愈發疏離，日本媒體「占TV」撰文解析，在3星座身上更明顯，好像有道跨不過的牆，盡管相處愉快，卻難以探究到他的內心深處。

第3名：天秤座

天秤座個性主動且擅長溝通，人際關係經營得相當出色，受到許多人的喜愛，也很少與人發生衝突，總是維持著和諧友好的關係。不過這些只是表象，天秤座不會深入他人的內心，比起深度交往，他們更喜歡與每個人保持剛剛好的距離，這種不遠不近的關係正符合他們的理想。

第2名：雙子座

雙子座喜歡聊天，熱愛與各種人交換資訊，他們偏好淺而廣的人際關係，而不是與某一人深度連結。他們像風一樣自由隨性，這也是他們對人際關係的態度，即便在戀愛中也不喜歡被束縛，因此常常給人花心的印象。對雙子座來說，保持若即若離的關係才是最自在的狀態。

第1名：水瓶座

水瓶座個性獨特，但朋友與熟人的數量卻很多，他們的人際關係其實不錯，只是天性冷靜理性，往往會避免與人有太過緊密的接觸。水瓶座希望對待每個人都一視同仁，因此不喜歡只與某個特定對象變得特別親近。即使是情侶或夫妻關係，也偏好像朋友一樣輕鬆的互動，不喜歡過度黏膩的相處方式。

星座運勢

上一則

頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則

延伸閱讀

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由
3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡
3星座關鍵時刻才出手...水瓶早有準備、他永不退縮

3星座關鍵時刻才出手...水瓶早有準備、他永不退縮
3星座脾氣硬 最容易「和父母處不好」 一言不合就吵翻天

3星座脾氣硬 最容易「和父母處不好」 一言不合就吵翻天

熱門新聞

但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。綠茶示意圖。（取材自pexels.com@Anna Pyshniu）

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

2025-05-29 20:35
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。（圖／123RF）

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

2025-05-31 03:00
佛州男子在好市多網購一台冰箱，沒想到附送的安裝服務讓他家泡在水裡，他至今已花30萬元修繕。(翻攝News4JAX 影片)

佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

2025-05-31 21:35
四生肖未來十年財運很好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Elevate Digital）

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

2025-05-30 22:50
發財示意圖。（路透資料照片）

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

2025-06-03 03:45

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因