路州男家中飛滿上萬隻白蟻 處理數月全是死屍快崩潰

白蟻毀損房屋示意圖，非新聞事件圖。圖為佛羅裡達州一處老舊屋頂因白蟻入侵而受損。(歐新社)

路易斯安納州 犬隻育種業者男子、TikTok 創作者「@BayouBullz」一天回家，發現房子及周遭被數百萬隻白蟻所盤踞，場面有如聖經記載的蝗災，雖請專家設陷阱，但不見功效，災難沿續幾個月，影片瀏覽者留言說，不如把房子燒成平地算了。

「獨立報」(The Independent)報導，@BayouBullz繞著房子拍下影片，1日貼上社媒平台，旁白說「請看看我整個房子，白蟻不是以千隻來算，而是幾百萬」。

數萬隻密密麻麻的白蟻爬遍他家玄關、客廳、廚房、樓梯等地方；地磚及流理台水槽也有成群、成堆稍微泛黃的白蟻。影片貼上網後，X平台已累積近3000萬次瀏覽，TikTok上也超過1500萬次。

影片來源：TikTok＠BayouBullz（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

@BayouBullz一邊在上T恤抖落白蟻，一邊說，太瘋狂了，自己會瘋掉，白蟻爬遍他全身，這麼密集簡直是大災難，整間房子該搭棚罩起來。隔天他更新實況，狀況顯然改善，但還是一團糟，垃圾桶及流理台水槽排水塞裡成堆的死白蟻。謝天謝地，他的臥室顯然倖免。他表示自己覺得渾身不自在，好像身上都有白蟻在爬。

@BayouBullz說，白蟻入侵後，有一次真慘，他試著拿吸管由水瓶喝一口水，嘴裡卻吸到「泡得像海綿」的三隻白蟻。

這次入侵始於白蟻蛀蝕木質牆壁，弄出一個洞，排入大量糞便「彈丸」，然後就成群不走。害蟲專家曾安裝誘餌陷阱，希望90天內誘餌能被白蟻帶回老巢，然後來個團滅，但天不從人願，接下來危機升級。@BayouBullz說，自己過去幾個月的受災經驗真是太多了，覺得自己來到完全崩潰邊緣。

他感謝網友的關心和支持，會暫時住在由AirBnb租來的地方，直到這次「埃及式」的白蟻災害結束；他另婉拒有人從GoFundMe捐款給他，只希望大家支持他的社媒頻道就好。

瀏覽影片的網友覺得好噁心，留言說災情這麼慘，不如把整棟房子一把火燒了。但也有人說，這種現象在本區很常見，尤其是春季及初夏時分。