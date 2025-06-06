馬斯克、川普「潰堤式決裂」 5小時激烈交鋒懶人包

川普和馬斯克這對昔日盟友，周四正式公開決裂。(美聯社)

川普 總統和億萬富豪馬斯克 這對昔日盟友周四正式公開決裂，就川普主打的稅改與國內政策法案隔空交火，從社群媒體一路延燒到白宮橢圓辦公室，爆發激烈言辭交鋒。

衝突導火線出現在周二，馬斯克痛批川普口中的「又大又美的法案」是「令人作嘔的怪物」，措辭之強烈讓共和黨領袖都感意外。

這硝煙味周四更濃，馬斯克開始翻出川普本人和多位共和黨議員過去多年來批評政府支出與財政赤字的舊言論，加以轉發諷刺。

整個周四，川普和馬斯克身邊的親信、政壇與科技圈的核心人物也紛紛加入戰局。川普甚至提出，政府應考慮終止與馬斯克旗下公司的合約。

雙方關係惡化之快、之深超出預期，主因正是圍繞法案內容的歧見。馬斯克過去一直是川普的堅定支持者，常出入白宮，是白宮座上賓。就在上周馬斯克正式卸下政府顧問身分的告別場合中，他才公開表示會繼續擔任川普政府的「朋友和顧問」。甚至到了本周三晚上，川普和共和黨參議員會面時，仍刻意淡化與馬斯克之間的齟齬。

但川普保持的善意在周四迅速崩解。當天上午，德國總理梅爾茨來訪，會面才剛開始13分鐘，川普就開口發洩他對馬斯克的諸多不滿。這一刻起，這場政治風暴迅速席捲開來，兩位全球最具權勢的人物正式從盟友轉為對手。

到了周四晚上，川普公開表示考慮切斷馬斯克旗下公司與政府的合約，還說馬斯克「整個暴走」，並暗示他患有「川普妄想症」。

作為反擊，馬斯克這位全球首富放話考慮籌組新政黨，聲稱川普應該被彈劾，並批評川普的關稅政策恐將引發經濟衰退。他甚至揚言將退役美國政府倚賴甚深的太空船。此外，他還指控川普的名字出現在聯邦政府針對已定罪性侵定讞者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查文件中，暗示川普與其惡行有牽連。

馬斯克與川普決裂互嗆時間軸（美東時間）