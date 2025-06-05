不是因為沒人買 為什麼很少見現榨西瓜汁？

西瓜汁因為食用期限很短，讓新鮮現榨的西瓜汁非常少見。（取材自unsplash.com@Eugenia Pankiv）

超市裡有賣柳橙汁、蘋果汁、葡萄汁，甚至可能還有現榨果汁，但各種水果口味中，很少見到有在賣新鮮西瓜汁，這可不是因為西瓜不夠味，而是因為西瓜的保存和食用期限實在太短了，讓製作和販售西瓜汁變得吃力不討好。

The Takeout報導，現榨的西瓜汁食用期限非常短，根據一項2020的研究指出，西瓜汁做好之後兩小時開始流失營養，即使冷藏在華氏39度這樣的理想環境，安全的飲用時間也只有12小時。

因此，除了市場會有店家手工榨西瓜汁並努力在幾個小時內賣給客人外，在其他地方要賣西瓜汁極其困難，現榨果汁不像經過巴斯德滅菌的果汁，保存期限很短，新鮮的西瓜汁也是如此，放久了還會分層，因此很難量產，所以超市幾乎找不到西瓜汁。

有些店會賣西瓜果汁，那些不是百分之百的純果汁，而是有加糖和食品添加物的飲料，會破壞水果的天然風味，西瓜果汁就因為其脆弱的特性必須以果汁形式販售，因此常被批評喝起來全無西瓜味。

可口可樂旗下的果汁品牌Simply有出西瓜果汁，雖然廠商盡力還原西瓜的味道，但飲料添加了蔗糖、檸檬汁、櫻桃汁、天然香料和水，和真的西瓜汁還是不一樣。

此外，有些人可以接受濃縮還原的果汁，但有加西瓜濃縮液的果汁或水果雞尾酒通常也會加其他果汁或甜味劑，讓西瓜果汁被稀釋，無法呈現西瓜的美味。

如果真的想來一杯新鮮甜美的西瓜汁，但在當地市場買不到時，最好的方法就是買一台操作簡單的果汁機，在家裡自己打吧。