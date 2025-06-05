5部熱播劇排行 「折腰」第三、肖戰「藏海傳」奪冠不意外

「藏海傳」成功奪下熱播劇第一名。(取材自微博)

近期多部中國戲劇熱播，掀起全球華人觀眾追劇熱潮，「搜狐」報導盤點五部熱播劇集，從甜寵愛情到歷史正劇，各類型作品爭奇鬥艷，五部作品在話題性與評價上表現不俗，成為網路熱議焦點。

第五名為「陷入我們的熱戀」，由劉浩存與王安宇主演，改編自耳東兔子小說。劇情圍繞男女主從誤會到心動的愛情發展，風格輕鬆、甜度滿滿。原著粉表示擔心被「魔改」，但前五集播出後認為改編尊重原著、尊重觀眾，演員顏值與CP感十足，劇情融入家庭與夢想元素雖有小瑕疵，但整體仍屬近期佳作。

「陷入我們的熱戀」。(取材自微博)

第四名「人生若如初見」則由李現 、春夏與魏大勳主演，聚焦晚清末期歷史進程，以青年視角描寫時代風雲。劇情節奏與人物鋪陳獲得觀眾肯定，尤其角色菽紅與楊凱之備受喜愛。雖然在敘事上存有節奏不穩等問題，但總體仍為一部優秀的歷史題材劇集。

「人生若如初見」。(取材自微博)

位居第三的「折腰」則以宋祖兒與劉宇寧 領銜，主打古裝愛情路線。劇中妝造與人物設計頗具新意，小喬形象智慧柔韌，劇情笑點多、節奏輕鬆。不過中段劇情被批評過於戀愛向、格局略小，結局亦因強行悲劇處理引來觀眾爭議。此外，李雪琴與劉端端的角色設定也引發討論。

「折腰」。(取材自微博)

第二名「在人間」由趙麗穎 、尹昉及張一山主演，以多重人格、科幻與懸疑為主題。劇集因燒腦設定與多重反轉引起觀眾反覆觀看，拍攝質感近似電影，趙麗穎演技更被讚賞為劇集加分關鍵。觀眾認為此劇為短劇創作帶來創新突破，希望最終結局不要「爛尾」。

「在人間」。(取材自微博)

榜首則由「藏海傳」奪得，主演為肖戰 、張婧儀與周奇。該劇不同於傳統權謀劇，強調角色在權力鬥爭中堅守初心。劇集以電影級構圖、細膩光影與史詩級配樂營造視聽享受，主角藏海兼具睿智與理想主義精神，使得整體氛圍緊湊之餘不失溫暖，深受觀眾肯定。