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基努李維被爆低調完婚 伴侶是已交往6年的她：是真愛

記者陳穎／即時報導
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基努李維和亞莉珊卓葛蘭特被爆已低調完婚。（路透）
基努李維和亞莉珊卓葛蘭特被爆已低調完婚。（路透）

「基哥」電影基努李維（Keanu Reeves）的新片「捍衛任務：復仇芭蕾」日前在洛杉磯舉行首映會，除了女主角安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），基哥也甜蜜牽著女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）出席盛會。

兩人於2009年在晚宴上相識，並合作出版了兩本藝術書籍，之後於2019年正式亮相紅毯，公開戀情，交往至今6年，兩人被爆近日已低調完婚，「捍衛任務：復仇芭蕾」紅毯上不少記者對著基哥喊：「她是否是你妻子？」兩人只是相視而笑，並沒有回答問題。

知情人士表示，基努李維與亞莉珊卓由多年好友昇華為戀人，認定彼此為靈魂伴侶，兩人喜歡一起談論藝術與音樂。亞莉珊卓曾讚基努李維「很善良、很努力、很有創造力」，基努李維則欣賞亞莉珊卓著重於聚光燈以外的生活、腳踏實地，與基努李維繫外低調的生活方式相當契合。

基努李維過往戀情讓人心碎，他於1998年與女星珍妮佛賽姆（Jennifer Syme）交往，但兩人的女兒不幸夭折，他們經歷短暫分手又復合，2001年珍妮佛卻因車禍喪命，葬禮上基努李維還親自擔任女友的抬棺人。

基努李維 哈瑪斯 洛杉磯

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