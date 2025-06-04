抖音神曲「跳樓機」吸金4000萬火到海外 評論憂華語樂壇遭降維打擊

抖音神曲「跳樓機」吸金4000萬，華語樂壇遭降維打擊。(取材自藍鯨財經)

2025年，一首讓華語樂壇「生不如死」的歌曲出現了。中國歌手LBI利比的「跳樓機」席捲全球，5400萬Spotify 播放量、4000萬元人民幣(約556萬美元)版稅收入，讓他從「歌紅人不紅」逆襲為綜藝寵兒。這首抖音 神曲背後，是20萬元起步的推廣費與難以複製的爆款玄機。

藍鯨財經報導，「Baby我們的感情好像跳樓機，讓我突然地升空又急速落地…」LBI利比的「跳樓機」從今年開始遍及中國各個角落，不僅刷短視頻能聽到，看綜藝能聽到，甚至連去餐廳吃飯都能聽到，成為當之無愧的大爆款。有博主分析該曲截至今年4月初版稅營收為4000萬元左右。

2025年以來，「跳樓機」幾乎成為全網第一大爆曲，不僅憑藉抓耳的旋律和朗朗上口的歌詞成為了不少短視頻的標配BGM，更是「登堂入室」成為了今年各大音綜的「必選曲」。

這種火爆並非圈內自嗨，有網友發現，今年Kpop團體發行的歌曲，海外流媒成績比「跳樓機」高的竟然只有Lesserafim的「HOT」 。

報導指出，「跳樓機」於今年1月23日上線海外流媒體，截至6月3日，其在Spotify的播放量已經超過5400萬。此前LBI利比曾在今年2月28日發文稱，「跳樓機」在各區階段性戰績為：新加坡top1，馬來top1，香港地區top1，越南top2，台灣地區top2，全球飆升top15。

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有博主透露，「跳樓機」這首爆款歌曲收益在3000-4000萬元，具體組成包括：全網發行流媒體報稅結算、翻唱版本授權費、海外發行版稅、節目演出等授權費等。LBI利比可以從該曲中獲得20%左右的版稅收入。

對此，一位音樂版權運營方面的業內人士表示，上述費用基本符合當下的爆曲收入組成，「『跳樓機』大概就是掙了3000多萬元，不到4000萬元。」

報導指出，抖音神曲成為近年華語樂壇中傳唱度最高的一類歌曲，從最初的「小蘋果」到近些年的「野狼disco」再到如今的「跳樓機」，這些歌曲真正實現「耳熟能詳」。但「神曲」的成本並不低，音樂版權運營方面的業內人士透露，現在出一首歌想要有點效果推廣費基本都要20萬元起，上不封頂，大熱曲背後上百萬元的推廣費並不罕見。