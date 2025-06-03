Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

從升級版療癒美食到熱門美容產品，七款Trader Joe's的商品成為今年夏季熱門焦點。Trader Joe's示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ranch）

Trader Joe's 以季節限定的特別商品聞名，今夏也不例外地推出一系列創意商品。Eat This, Not That報導，從升級版療癒美食到熱門美容產品，有七款商品已經在網路上引發一波討論，下次前往購物時，不妨多加留意。

1. 椒鹽捲餅麵包（Pretzel Buns）

Trader Joe's的椒鹽捲餅麵包是夏日燒烤的完美選擇，能為漢堡或早餐三明治增添風味。麵包本身口感柔軟、有嚼勁；雖然沒有使用傳統粗鹽，但美味遠遠彌補一切。商品僅在夏季期間販售，所以別再猶豫。售價為四入2.99元。

2. Patislove杜拜開心果黑巧克力（Patislove Dubai Style Pistachio Dark Chocolate Bar）

杜拜開心果黑巧克力已在架上販售。這款奢華的巧克力搭上了杜拜熱門甜食的風潮。裡面富含開心果醬，以及濃郁的黑巧克力包裹著酥脆的碎屑小麥餅，風味有別於原始的牛奶巧克力。售價為3.99元。

3. Teeny Tiny草莓大黃派（Teeny Tiny Strawberry Rhubarb Pies）

這款可口的草莓大黃派充滿香濃的酸甜內餡，並主打金黃酥脆的派皮，吃一口就會愛上。每個派為單人份大小，很適合放入野餐、甜點桌或開車回家時在路上獨自享用。如果要增添風味，可以先用氣炸鍋加熱，再放上香草冰淇淋或打發鮮奶油。Teeny Tiny草莓大黃派僅於5月到9月期間販售。售價為四入5.49元。

4. 抹茶檸檬氣泡水（Sparkling Matcha Lemonade）

今年夏天來一罐Trader Joe's特有的抹茶檸檬氣泡水清涼一下，這款新飲品融合抹茶的青草味與清爽的檸檬汁，再添上氣泡，口感清爽、輕盈，且價格不到兩元，是很划算的夏日飲品，很受消費者歡迎。一名網友說，他剛購買這款飲料，喝起來味道絕佳，抹茶與檸檬汁完美融合在一起。售價為1.99元。

5. 巴西堅果護膚霜（Brazil Nut Body Butter）

這款超級保濕的巴西堅果護膚霜散發鹹焦糖、椰子、開心果與香草的氣味，是忠實顧客喜愛的回歸商品。美妝愛好者表示，這款商品與昂貴的Sol de Janeiro相差無幾，但價格不到6元。另一名網友說她剛用完目前的護膚保養品，希望這款護膚霜趕快上架。

6. 冰淇淋巧克力殼淋醬（Hard Top Chocolate Shell Topping）

這款冰淇淋巧克力殼淋醬可以立刻提升夏日甜點的風味，淋一些在冰淇淋上，瞬間就能變成奇妙的外殼。醬料採用真正黑巧克力製作，帶有完美的酥脆感，能勾起懷舊的冰淇淋攤車回憶。商品僅限夏季販售，千萬別錯過。售價為3.29元。

7. 辣椒洋蔥醬托斯卡納起司（Crunchy Chili Onion Toscano Cheese）

這款酸辣風味的起司以濃郁的托斯卡納起司為底，淋上一層酥脆辣椒醬，風味濃厚且讓人上癮，搭配餅乾或塗抹在吐司上都很美味，也能讓起司拼盤風味升級。不過這款起司僅在6月期間販售，欲購從速。售價為一磅11.29元。