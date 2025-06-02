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台大與日本合作研究 揭食用紅豆起源於日本

記者李芯／台北即時報導
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野生紅豆（左）與現今栽培紅豆（右），可見馴化過程改變種皮顏色與種子大小。（Yu Takahashi提供）
野生紅豆（左）與現今栽培紅豆（右），可見馴化過程改變種皮顏色與種子大小。（Yu Takahashi提供）

在台灣，經常用做甜點材料的紅豆，在上千年前也僅是野生植物，由台灣大學生態學與演化生物學研究所教授李承叡組成的跨國團隊，由遺傳學的角度切入，探究紅豆是如何開始轉變為今日人們食用的形態，該研究不僅成功確認食用紅豆起源於日本，還發現日本初始農業比過去的認知早了數千年，研究結果在近日更發表於國際頂尖期刊「科學」（Science）。

在國科會「哥倫布計畫」與「國際年輕傑出學者計畫」支持下，李承叡與日本農業·食品產業技術綜合研究機構研究員內藤健組成跨國研究團隊。於博士後研究員簡志丞與團隊成員的努力下，探究日本種原庫蒐藏的紅豆。

過去主流觀點認為，日本最早的原住民「繩文人」僅靠狩獵、採集、捕魚為生，而日本的農業主要起源於「彌生人」，約3000年前自東北亞大陸將稻米傳入九州，之後傳播到日本各處。近年考古研究開始懷疑繩文人可能會選育農作物，但缺乏直接證據。

研究團隊藉由分析整個亞洲的紅豆種原遺傳多樣性，發現野生型的紅豆約在3000至5000年前，於日本中部逐漸發生遺傳變異，轉變為現今的栽培紅豆。這項發現證實繩文人不僅僅是狩獵採集民族，更具有初始農業知識及選育能力，為考古學界長久以來的推測提供來自植物遺傳學的直接證據。

此外，這項遺傳學的研究更開啟考古學新視野。多數豆類作物野生型的種子體積較小、顏色較黑，栽培型的種子體積變大、顏色也更加多樣。因古老作物種子在潮濕的東亞不易保存，考古學研究多依賴被燒成炭化狀態的種子或陶器內的種子印痕，難以確定種子顏色變化的時間點。

不過，研究團隊找到控制紅豆顏色變化及其他馴化性狀的基因，並發現這些基因在近萬年前就已經產生變化，顯示繩文人對紅豆的選育，可能比過去認知的更早，也為考古學的猜想提供來自遺傳學的直接證據，更證實遺傳學可以有效解答其他學科的未解之謎。

日本 原住民

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