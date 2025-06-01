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菲律賓「下水道貞子」紅了 拾荒遊民可能被任命為社福大使

中央社／馬尼拉2日電
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貞子是日片「七夜怪談」的恐怖角色。(本報資料照片／金馬影展提供）
貞子是日片「七夜怪談」的恐怖角色。(本報資料照片／金馬影展提供）

日前從菲律賓首善之區馬卡蒂市下水道爬出、被稱為「菲版貞子」的拾荒女，有可能被菲律賓社會福利部任命為社福大使，讓更多街友願意相信政府，並接受政府協助。

居住在馬卡蒂市（Makati）的攝影師羅伯茲（William Roberts），5月26日結束健身返家途中，意外看見1名名為「蘿絲」（Rose）的女子從下水道爬出，立即拍下並上傳網路，引起瘋狂點閱，外界對這名女子的故事充滿好奇。

羅伯茲拍攝的「貞子照片」

「蘿絲」當天從下水道爬出的一幕，嚇壞了許多菲律賓網友，讓很多人聯想到日本恐怖片的主角「貞子」。由於市政府人員在下水道發現一些小物件，有民眾猜測她就居住在下水道裡面。

但市政府人員鑿開排水溝入口後，只發現了一個狹窄空間，裡面充滿汙泥和樹葉，空間難以讓人容身。

根據社福部網站，「蘿絲」之前是在街上拾荒轉賣維生，當時是因用來切割寶特瓶的小刀掉進下水道，才爬進去撿回，出來時正好被人看見。

這個下水道的入口現已被安裝鐵條封住，防止再有人鑽進去。

馬卡蒂市是菲律賓的金融中心，攝影師羅伯茲寫道，在高樓大廈和喧囂的背後，還有許多生活在夾縫中的人們，希望地方政府部門能幫助這些人，或至少弄清楚到底發生了什麼事。

菲律賓媒體「旗幟報」（Bandera）1日引述社會福利部長張僑倫（Rex Gatchalian）報導，

張僑倫說：「有時很難說服街友接受政府幫助，因此我們可能聘請『蘿絲』為社福大使，希望讓大眾知道，接受政府協助是一件好事。」

社福部同時也宣布為「蘿絲」提供8萬披索的現金，協助她實現返鄉開雜貨店的夢想，並安排焊接技能訓練，給她的男性伴侶。

羅伯茲 日本

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