紀念圓舞曲之王200歲 歐洲發射「藍色多瑙河」無線電波上太空

維也納交響樂團演奏古典名曲「藍色多瑙河」，由歐洲太空總署送上太空，紀念「圓舞曲之王」小約翰·史特勞斯200歲誕辰。(美聯社)

歐洲太空 總署(ESA)在上個月底將古典名曲「藍色多瑙河」(Blue Danube)送上太空，以紀念「圓舞曲之王」小約翰·史特勞斯(Johann Strauss II)的200歲誕辰，以及該機構成立50周年。

美聯社報導，ESA從位於西班牙的大型無線電天線透過深空(deep space)網路，將「藍色多瑙河」的演奏轉換為無線電訊號，發送至距離地球最遠的太空船「航海家1號」(Voyager 1)。這首舉世聞名的華爾滋舞曲，由維也納交響樂團(The Vienna Symphony Orchestra)現場演奏，同時對維也納、馬德里、紐約免費放送。雖然音樂可以即時轉換成無線電訊號，但ESA官員為避免突發狀況，還是提前一天發射樂團排演的預錄版本。

無線電訊號將以光速飛馳，「藍色多瑙河」將在1.5秒內到達月球、4分半鐘內到達火星 、37分鐘內到達木星、4小時後到達海王星。在23小時內，這些訊號將到達距離地球超過150億哩(240億公里)外的航海家1號。

這次發射也是紀念史特勞斯200周年活動之一。ESA署長阿施巴赫(Josef Aschbacher)表示音樂跨越時空將人們連結，該署很榮幸能與史特勞斯「同台演出」。

美國太空總署(NASA )的航海家1號和2號於1977年發射，兩艘太空船各帶著一張鍍金銅唱片、一支唱針和播放說明書。這些唱片包含NASA委員會精挑細選的地球聲音和影像，以及90分鐘的音樂，包括巴哈、貝多芬、莫札特、史特拉汶斯基(Stravinsky)的作品，卻少了「藍色多瑙河」。

「藍色多瑙河」對太空迷來說意義非凡，此曲曾出現在史丹利庫柏力克的1968年科幻巨作「2001太空漫遊」中。史特勞斯生於1825年10月25日的維也納，該市旅遊局表示他們的目標是透過將這首「最著名的華爾滋」送往星際。