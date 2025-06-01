「史迪奇」打敗阿湯哥、成龍 蟬聯北美票房冠軍

「星際寶貝：史迪奇」蟬聯北美周末票房冠軍。 (美聯社)

「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）自首映至今穩居北美單日票房榜首，並以絕對優勢蟬聯北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月1日的電影市場數據，24部影片北美周末票房（5月30日至6月1日）報收約1.48億美元，較前一周末刷新的今年北美周末票房最好成績降幅逾四成，北美周末票房連續3個統計周期保持在1億美元之上。

最新一期北美周末票房排行榜冠亞軍席位，由「星際寶貝：史迪奇」和「不可能的任務8：最終清算」（Mission：Impossible－The Final Reckoning）依次蟬聯。

「星際寶貝：史迪奇」創下2025年迄今北美首映周末票房第二大佳績，儘管第二個上映周末票房環比下跌56.9%，仍以約6300萬美元在本期榜單上遙遙領先。這部華特迪士尼 影業奇幻冒險喜劇片北美票房現約2.8億美元，總票房迅速增至約6.11億美元。

「星際寶貝：史迪奇」蟬聯北美周末票房冠軍。 (美聯社)

「不可能的任務8：最終清算」第二個上映周末票房環比下跌57.4%，以約2730萬美元在本輪排名中再列次席。這部好萊塢 明星湯姆·克魯斯主演的冒險動作片北美票房現約1.23億美元，總票房約3.54億美元。

功夫巨星成龍 偕王班主演的動作劇情片「小子難纏：空手道傳奇」（Karate Kid：Legends）5月30日亮相，是本輪北美周末票房排名表現最好的新片，以約2100萬美元首映周末票房摘得季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分51、爛番茄新鮮度59%（120評），CinemaScore打分為A－。

同日上映的另一部新片「滿血復活」（Bring Her Back）亦衝入本期榜單十強，以約708萬美元首映周末票房躋身第5位。這部懸疑恐怖片開畫反響不俗，獲IMDb評分7.7、MTC評分75、爛番茄新鮮度90%（137評），CinemaScore打分為B＋。

受新片衝擊和放映影院減少影響，恐怖片「絕命終結站6：血脈」（Final Destination：Bloodlines）此番以約1080萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第4位。上映半月以來，該片北美票房突破1億美元，總票房超過2億美元。