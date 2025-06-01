孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛據報於2025年3月24日在美國去世，享壽103歲。其與曾與妹妹孫穗華2011年曾寫信給時任總統馬英九強調孫家後代嫡庶分。（取材自廣東中山日報社「中山+」客戶端）

國父孫中山長孫女孫穗瑛據報於2025年3月24日在美國去世，享嵩壽103歲。近日，家人為孫穗瑛在美國加州 舉辦追思會。

廣東中山日報社「中山+」客戶端5月31日報導，孫穗瑛1922年1月16日出生於中國廣州，父親是孫中山長子、時任廣州市長的孫科，母親為陳淑英。其兩位兄長孫治平、孫治強及妹妹孫穗華此前均已辭世。

台灣在2011年建國百年慶典時，曾邀請國父孫女孫穗芳參加典禮，當時引起爭議，大公報曾報導，孫穗瑛與妹妹孫穗華曾寫信給時任總統馬英九 ，稱「有名孫穗芳者，近年在海峽兩岸高調活動，時常以孫家代言人自居。實際上彼人以及不久前去世的孫穗芬等與孫家毫無關係。」信中強調，她們的父親孫科「共二子二女」，自從孫治平、孫治強先後辭世，「先祖父的孫輩惟存我姊妹二人」。

資料記載，孫中山先生獨子孫科生命中曾有過三名女性，除了正房妻子陳淑英外，二太太蘭妮為孫科生了一個女兒，名叫孫穗芬，今年一月因車禍去世。還有一個與孫科鬧過緋聞並生育了孫穗芳的女人，名叫嚴藹娟。嚴氏曾以孫科秘書的身份陪伴了孫科四年，兩人分手後，曾因撫養費問題鬧得滿城風雨。

據了解，孫穗瑛在其十幾歲時，因孫科任職外交官，故隨家人足跡遍及全球多地，屢次為躲避戰火而倉促遷移。她曾就讀於廣州、上海、香港及巴黎的多所學校，更曾隨父親出訪莫斯科；1941年，孫穗瑛赴美進入加州奧克蘭市密爾斯學院求學，後轉學至韋爾斯利學院，並於1945年獲學士學位。同年，第二次世界大戰結束，聯合國 宣告成立。她的第一份工作是在聯合國擔任中國代表團一位華人代表的秘書，負責文件翻譯、文書撰寫、參加會議和記錄等工作。

報導稱，孫穗瑛與宋慶齡的感情深厚而親密，宋慶齡更像是她的第二個母親，而不是繼祖母。她經常回到中國，看望宋慶齡，並伴隨其度過人生的最後時刻。此外，孫穗瑛也是美國宋慶齡基金會的發起人之一。而孫穗瑛與孫穗華未與台灣政府接觸過，一向只與大陸官方聯繫。

澳門日報報導，孫穗瑛曾受到中國國家領導人鄧小平等的接見。2014年孫穗瑛及其家屬把孫中山、孫家的文物887件，無償捐獻給翠亨孫中山故居紀念館。