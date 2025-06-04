她因鼻竇炎驗出大腸桿菌 來自前男友7年前對臉放的屁？

美國一名戶外探險網紅飽受鼻竇炎所苦，沒想到就醫驗出大腸桿菌，讓她聯想到前男友曾對自己的臉放屁，懷疑是他害自己感染的；示意圖。（圖／123RF）

美國一名熱愛戶外探險的網紅康乃爾（Christine Connell）日前在TikTok 上傳影片自爆，自己七年來飽受鼻竇炎困擾，沒想到就醫竟然驗出「大腸桿菌」。這樣的結果讓她迅速聯想到，前男友曾照顧重病的她，於床邊換褲子時，剛好「對著她的臉放屁」，讓康乃爾深信這就是自己鼻竇炎的原因。

康乃爾在影片中表示，自己多年來都有鼻竇炎困擾，症狀包括頭痛、鼻塞等。過去多次吃藥治療都無效，於是決定前往醫院檢測，沒想到醫生在其鼻竇中檢測到大腸桿菌。這讓康乃爾迅速聯想到前男友曾近距離對自己的臉放屁，她說：「我希望我是在開玩笑，一般人鼻腔裡不太可能出現大腸桿菌，因為大腸桿菌來自糞便。」

這獵奇的事件在網路上引起熱議，許多人紛紛留言：「這報復讓雙方分手後都還在持續...」、「這是真的！我朋友也曾因朝對方臉放屁，害對方眼睛發炎。」、「應該向前男友討要這麼多年的鼻竇炎治療費...」

不過康乃爾認為前男友應該不是故意的，因為當初他正在照顧重病的她，剛好換褲子時，屁股對著頭部才釀禍。她表示如果自己當初沒生病，身體不虛弱的情況下，就不會感染鼻竇炎了。

有了解醫療的網友留言，真正的原因恐怕是器具感染。他指出大腸桿菌是醫院內染鼻竇炎的常見原因，插鼻管或鼻胃管等治療常會不小心去感染到鼻竇炎。康乃爾隨後也表示，藥物治療已經效果不佳，之後應該會進行手術解決病情。

前男友對她臉放屁！網紅受鼻竇炎所苦 就醫竟驗出「大腸桿菌」

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