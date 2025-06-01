我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓62街改道 致周邊道路壅塞 華人批逼繳堵車費

包粽子、射五毒…紐約法拉盛社區沉浸式端午民宿體驗

馬克宏被妻推臉 唇語分析：她還罵「2個詞」超凶

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總統馬克宏被拍到遭妻子、第一夫人打臉。（路透）
法國總統馬克宏被拍到遭妻子、第一夫人打臉。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日出訪越南，不過卻被拍到被妻子、第一夫人布麗姬·馬克宏（Brigitte Macron）在機艙門口直接用手「打臉」，外界將其解讀成夫妻失和，如今專業唇語專家解讀出兩人所說的話，布麗姬當時疑似向馬克宏說了「滾開」、「輸家」等字，再度引發夫妻失和的懷疑。

紐約郵報報導，馬克宏5月25日晚間抵達越南河內，曝光的影片中，可以見到飛機艙門一打開，布麗姬突然用雙手頂向丈夫的臉、用力往後推，這個舉動讓馬克宏愣了一下，儘管馬克宏後來聲稱兩人當時只是在鬥嘴，但唇語專家解讀了這對夫妻的對話。

唇語專家指出「當飛機艙門打開時，馬克宏轉向妻子，出乎意料的是，她推了他的臉，這時馬克宏注意到鏡頭正拍著自己，於是先說了聲『你好』（Hi），然後舉起了手揮舞」，並稱「接著馬克宏靠近布麗姬，看起來像是想穩住局面，過了一會兒便示意妻子跟自己走，說了『我們走吧』（Let's go）」。

接下來兩人來到舷梯頂端，馬克宏伸出手臂卻被無視，布麗姬選擇自己抓著扶手，唇語專家指出「擦身而過時，布麗姬疑似低聲說出『滾開，你這輸家』（Dégage, espèce de loser）」，並聲稱馬克宏說了句「馬克宏則疑似回應「拜託，我們試著好好相處」（Essayon​​s, s’il te plaît），不過布麗姬回答「不要」（Non）。

報導指出，這是一段罕見、毫無掩飾的對話，暗示著這對夫婦之間有更深層次的緊張關係、值得關注。

法國總統辦公室最初否認這段影片的真實性，但後來又改口證實它是真的，馬克宏本人則一直試圖解釋，宣稱「我們吵架了，不如說是在跟我妻子開玩笑，這根本不是什麼『地緣政治災難』，大家都在胡說八道，大家都需要冷靜下來」。

馬克宏被老婆當眾巴臉！唇語專家解讀：她罵「2詞」有夠兇

TVBS新聞網

馬克宏 越南

上一則

你是「蚊子磁鐵」嗎？關鍵在身體氣味

下一則

關稅戰陰霾未散 這些日常物品可先囤貨

熱門新聞

網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。綠茶示意圖。（取材自pexels.com@Anna Pyshniu）

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

2025-05-29 20:35
但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。（圖／123RF）

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

2025-05-31 03:00
肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》自播出以來話題不斷。（圖取自劇照）

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

2025-05-28 20:35
四生肖未來十年財運很好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Elevate Digital）

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

2025-05-30 22:50
中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

2025-05-26 20:35

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上