馬克宏被妻推臉 唇語分析：她還罵「2個詞」超凶

法國總統馬克宏被拍到遭妻子、第一夫人打臉。（路透）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）近日出訪越南 ，不過卻被拍到被妻子、第一夫人布麗姬·馬克宏（Brigitte Macron）在機艙門口直接用手「打臉」，外界將其解讀成夫妻失和，如今專業唇語專家解讀出兩人所說的話，布麗姬當時疑似向馬克宏說了「滾開」、「輸家」等字，再度引發夫妻失和的懷疑。

🔴🇫🇷Élysée evokes a “squabble”, over the slap given by Brigitte, as Macron exits plane in Vietnam



A video, shows the First Lady grabbing Emmanuel Macron at face level as he exited the presidential plane in Hanoi, Vietnam.



Élysée initially denied the veracity of the images,… pic.twitter.com/x49MaCRFSS — Angelus iustitiae (@AIustitiae) 2025年5月26日

紐約郵報報導，馬克宏5月25日晚間抵達越南河內，曝光的影片中，可以見到飛機艙門一打開，布麗姬突然用雙手頂向丈夫的臉、用力往後推，這個舉動讓馬克宏愣了一下，儘管馬克宏後來聲稱兩人當時只是在鬥嘴，但唇語專家解讀了這對夫妻的對話。

唇語專家指出「當飛機艙門打開時，馬克宏轉向妻子，出乎意料的是，她推了他的臉，這時馬克宏注意到鏡頭正拍著自己，於是先說了聲『你好』（Hi），然後舉起了手揮舞」，並稱「接著馬克宏靠近布麗姬，看起來像是想穩住局面，過了一會兒便示意妻子跟自己走，說了『我們走吧』（Let's go）」。

接下來兩人來到舷梯頂端，馬克宏伸出手臂卻被無視，布麗姬選擇自己抓著扶手，唇語專家指出「擦身而過時，布麗姬疑似低聲說出『滾開，你這輸家』（Dégage, espèce de loser）」，並聲稱馬克宏說了句「馬克宏則疑似回應「拜託，我們試著好好相處」（Essayon​​s, s’il te plaît），不過布麗姬回答「不要」（Non）。

報導指出，這是一段罕見、毫無掩飾的對話，暗示著這對夫婦之間有更深層次的緊張關係、值得關注。

法國總統辦公室最初否認這段影片的真實性，但後來又改口證實它是真的，馬克宏本人則一直試圖解釋，宣稱「我們吵架了，不如說是在跟我妻子開玩笑，這根本不是什麼『地緣政治災難』，大家都在胡說八道，大家都需要冷靜下來」。

馬克宏被老婆當眾巴臉！唇語專家解讀：她罵「2詞」有夠兇

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