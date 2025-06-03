多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

專家檢討油電混合車，指出五款、六年分的二手油電混合車不要買比較好。汽車示意圖，非新聞相關圖。(路透)

並非所有的油電混合車生產工藝都相同，有些車款燃油性能很好、車很可靠又開起來表現佳，有些整體評價遜色，因為車款琳瑯滿目，有時難以分別好壞。GoBankingRates網站報導，專家指出，有五款、六個年分油電混合車傳出大小不同的毛病，買二手車 時最好避開。

一、2020 Ford Escape Hybrid

2020 Ford Escape Hybrid是一款燃油性能佳的多功能休旅車(SUV)，加油方面很省錢，但最經常傳出的毛病之一在傳動系統；有些車主稱遇過換檔不順，有些人必須回廠調整甚至換掉整個傳動系統。

二、2014 & 2015 Nissan Pathfinder HEV

車界專家吉蘭達表示，日產Pathfinder油電車款這些年下來遇到的問題，在煞車及電路毛病。有些車主說煞車反應力較差，這對開車安全是一大顧慮，再來是該車資訊娛樂、導航系統常發生供電卡頓，車子的整體可靠程度令人分心。

三、2018 Chrysler Pacifica Hybrid

克萊斯勒Pacifica是市場上唯一能插電補充的油電迷你廂型車。雖然說它很實用，比一般電動車 平均能開的距離來得遠，但已經召回多次，混合動力電池有不少毛病。另外車主經常說車的電力系統有問題，鑒於它是油電混合車，這可是很大的問題。

四、2018 Chevrolet Malibu Hybrid

買雪佛蘭2018 Malibu車的人，愛的是它內部寬敞、開起來很省錢。但一些車主抱怨說車子的引擎會發不動，油料感測器會出毛病；另有人說車子有動力下降的毛病，開車上路可能出現危險狀況。另外雪佛蘭2018 Malibu已召回過六次，其中一次是傳動系統漏油問題。

五、2017 BMW X5 Hybrid

寶馬(BMW) 2017 X5油電混合車是多功能休旅車裡的豪車，性能強，車廂豪華。Edmunds評鑑指出這車款開來很舒服，運動表現很好。但是車主們對煞車很有意見，例如體會到顫動、跳動；反鎖定系統、煞車卡鉗、嘰嘰叫，甚至煞車失靈。