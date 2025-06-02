我家庭園植物該澆水了嗎？一個簡單檢驗小竅門

植物需不需澆水有個竅門，就是用手檢查土下一到兩吋，看看是否仍有水分。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

美國現在已是春天時節，該確保你對自己種植的植物、蔬菜、樹林灌木有沒有良好澆水計畫了。一般來說，每周澆水一次是通則，但也要視當地環境而有所不同。

今日美國報(USA Today)報導，愛阿華州立大學(Iowa State University)園藝 學者史泰爾(Aaron Steil)表示，事實上最好的澆水建議，是每七到十日檢查一次，有需要再澆；這麼做不會不小心澆水過頭，同時也不會完全忘了澆，害植栽缺水。

當你已完成春季種植，如果想判斷所種植物需不需要澆水，史泰爾指出一個有用的訣竅，「天氣與土壤都會影響澆水時機，最好的辦法便是用雙手試試土壤濕度。」

你可以用雙手、手鏟或較大鏟子，挖入你植物或樹木周遭的土壤。史泰爾表示，一般的原則是，假如你能感受到土下一或兩吋仍有水分，那麼一切就還好，但假如覺得那個深度真的很乾了，那麼就到了該開始澆水的時候。

史泰爾及愛阿華州大園藝推廣中心另提供一些澆水小竅門。例如早上澆水對植物及葉子最好，但許多人忙於工作及其他事，有時候直到傍晚才有時間，那麼晚點兒澆總比沒有澆來得好。

另個訣竅是不要直接把水澆在植物或樹上，而該澆到根部或周遭地區，好比雨滴由植物滴落的地方，因為那裡是植物的根擴散開來吸水、吸取養分的所在。直接澆到葉子上會可能讓植物生病。

再來就是別心急，慢慢澆你的園子、植物，讓水分沉降到土下5、6吋的地方。假如你的園子真的很乾燥了，那就把水澆到每株植物的根部區，等15到30分鐘後再回來澆一次。