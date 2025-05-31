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前駐美武官介紹華府河粉店Pho75 背後藏南越亡國痛

記者洪哲政/台北即時報導
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華府越南河粉店Pho75的牛肉河粉。(取材自Pho75臉書粉專)
華府越南河粉店Pho75的牛肉河粉。(取材自Pho75臉書粉專)

前駐美武官郭力升日前在臉書貼文介紹，美國在台協會（AIT）華盛頓總部旁有一家美國越南河粉店Pho75，牛肉河粉料好實在，是台灣訪團愛店。但店名取名75，據稱其實有紀念1975年南越亡國之痛，店裡始終可見前越南共和國黃底三條紅的國旗，令人感傷。

郭力升是備役少將，服役時長年在美接受完整訓練並任職武官。他在臉書貼文表示，越南日前大肆慶祝「越戰勝利」50週年，並舉行閱兵與遊行，這其實是很令人感傷的一段歷史。

他貼文說，1975年4月南越淪亡時，他是國小4年級生，看著電視報導，北越戰車駛進西貢總統府，扯下南越國旗，還有美軍直升機，在大使館頂樓撤離人員的畫面，非常震撼，接下來就是持續數年的越南海上難民船投奔自由事件，連澎湖都有設置收容營區，當時還有一句常見的警語「今天不做民主的鬥士，明日淪為海上的難民」，至今仍印象深刻。

郭力升說，這也使他想到，近年來越南美食在台非常流行，尤其是牛肉河粉。2009至2012年，他駐美擔任武官期間，在華府近郊Rosslyn VA捷運站、AIT總部附近，有一家「Pho75」越南河粉連鎖專賣店，料好實在、俗擱大碗，而且上菜快速、又不收小費，我們經常帶國內訪團，就近前往消費；尤其寒冷冬天，一碗熱河牛湯麵Large Bowl下肚，整個人從胃暖到心房裡，夏天則搭配越南冰咖啡，CP值非常高。

郭力升說，據稱Pho75是由流亡在美國的越南人開的，為了紀念1975年南越亡國之痛，因此取名為「75」，而在華府的那家Pho75，始終可以見到前越南共和國黃底三條紅的國旗，怎不令人感傷？

越南 華府 AIT

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